Luca: nel film Pixar ci sarà un omaggio a Massimo Troisi, svela il regista

Il regista di Luca ha anticipato un omaggio a Massimo Troisi nel nuovo film d'animazione Pixar in uscita su Disney+. Enrico Casarosa ha parlato anche di alcune opere che hanno influenzato la realizzazione del film ambientato in Italia.

Luca: una scena del film

Quando mancano dieci giorni all'uscita di Luca, il nuovo lungometraggio targato Pixar, il regista Enrico Casarosa ha seminato qua e là una serie di anticipazioni riguardanti ciò che dal 18 giugno sarà possibile vedere su Disney+. Tramite il suo profilo Twitter, Casarosa si è confrontato con i fan, svelando alcune opere che hanno influenzato la realizzazione di Luca. La discussione è nata dal tweet di un utente che ha condiviso le locandine di Quei bravi ragazzi, Gotti e Il Padrino, riferendosi al fatto che sul grande schermo l'Italia sia stata spesso raffigurata come se fosse soltanto la culla della mafia. Ha quindi aggiunto anche la locandina di Luca, scrivendo: "Finalmente un ritratto positivo della cultura italiana". A quel punto, Enrico Casarosa ha risposto al tweet, ammettendo che in realtà anche nel film Pixar ci sarà un piccolo riferimento a quel genere di film. "Abbiamo un'eccezione. Qualcuno che ha qualcosa in comune con Don Corleone", ha scritto il regista, aggiungendo la foto di un gatto che vedremo in Luca e che assomiglia a Don Vito Corleone.

Alla discussione si è poi aggiunto un secondo utente, il quale ha chiesto a Casarosa alcuni titoli italiani da guardare per prepararsi alla visione di Luca. Il regista e animatore italiano ha quindi elencato alcuni classici del cinema nostrano, da Ladri di biciclette di Vittorio De Sica a La strada di Federico Fellini, passando per I soliti ignoti di Mario Monicelli. Leggendo la lista, qualcuno ha sottolineato l'assenza di Massimo Troisi e Casarosa ha pensato bene di condividere un'ulteriore anticipazione di Luca, scrivendo: "Per inciso, abbiamo studiato Massimo Troisi con i nostri animatori. Ci sono gesti incredibilmente belli nella sua recitazione. Abbiamo un omaggio al Postino nascosto nel nostro film".

Insomma, questo scambio di tweet non fa che aumentare l'hype per ciò che verrà mostrato in Luca che, lo ricordiamo, è ambientato in una splendida città di mare della Riviera italiana. L'originale film d'animazione Disney e Pixar è la storia di un giovane ragazzo che vive un'esperienza di crescita personale durante un'indimenticabile estate tra gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, Alberto, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: sono mostri marini di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell'acqua.