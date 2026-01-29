Luca Argentero rockstar del tribunale nel trailer di Avvocato Ligas, la serie presto su Sky

Sky ha diffuso in streaming il trailer di Avvocato Ligas, primo legal drama della piattaforma con protagonista Luca Argentero.

La legge è fatta di regole, ma lui segue soltanto le sue. Affascinante, geniale, ma anche cinico, spregiudicato e con una considerevole tendenza all'autosabotaggio, Lorenzo Ligas è la rockstar del Tribunale di Milano. Un avvocato penalista dal talento indiscusso e con una vita privata... turbolenta.

La serie debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a partire dal 6 marzo prossimo, quindi con un episodio a settimana fino al 3 aprile.

Dal romanzo di Gianluca Ferraris al piccolo schermo

Tratta dal romanzo "Un caso complicato per l'avvocato Ligas. Perdenti" di Gianluca Ferraris (dal 3 marzo in libreria con Corbaccio), la serie in sei episodi è prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures ed è diretta da Fabio Paladini.

Alla scrittura Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco. Nel cast, insieme ad Argentero, Marina Occhionero nei panni di Marta Carati, determinata praticante di Ligas, e Barbara Chichiarelli in quelli del pubblico ministero "rivale" di Ligas in tribunale, Annamaria Pastori. E ancoraGaia Messerklinger e Flavio Furno a interpretare, rispettivamente, l'ex moglie di Ligas, Patrizia Roncella, e Paolo, migliore amico di Ligas.

La serie debutterà coi primi due episodi su Sky Atlantic il 6 marzo. Dal venerdì successivo andrà su Sky e NOW con un nuovo episodio a settimana, fino al 3 aprile. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di tre anni gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand ogni martedì con Primissime.

Locandina di Avvocato Ligas

Cosa racconta la serie con Luca Argentero

L'attore interpreta Lorenzo Ligas, il penalista più geniale, controverso, imprevedibile e affascinante di tutta Milano. L'uomo che tutti vorrebbero essere, e che tutte vorrebbero conquistare. Ma quando Ligas viene licenziato dal suo prestigioso studio, proprio perché incapace di distinguere tra dovere e piacere, tornare in cima sarà una sfida che non potrà affrontare da solo.

Insieme a Marta, giovane praticante piena di ideali, Ligas accetterà i casi più complessi e senza speranza per tornare al centro della scena. Perché tutti sono innocenti fino a prova contraria, e meritano la miglior difesa possibile. La sua.

Can Yaman a bordo della sua nave pirata in Sandokan

Argentero doveva interpretare Yanez in Sandokan?

Dopo la conferma della seconda stagione di Sandokan, a incuriosire il pubblico non sono state solo le anticipazioni su quella che sarà la trama. A tenere banco è stasa soprattutto una domanda rimasta sospesa per mesi: perché Luca Argentero non ha interpretato Yanez? La risposta è arrivata direttamente dalla produzione.

"Lux Vide ha alcuni attori con cui lavora in maniera più assidua. Quindi sì, c'è stato un momento in cui ci sarebbe piaciuto avere anche Luca Argentero, poi per diversi motivi come gli impegni personali, non è stato possibile", ha chiarito il produttore. Una scelta dettata quindi da incastri di agenda e non da ripensamenti artistici.