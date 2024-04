Luc Besson: 'Quentin Tarantino si ritira dopo 10 film? Mi ha copiato l'idea'

Il nuovo film di Quentin Tarantino, il preannunciato The Movie Critic, potrebbe essere anche l'ultimo visto che il regista ha annunciato l'intenzione di smettere di dirigere dopo dieci film. Ma chi gli ha messo in testa questa idea? Luc Besson (pare).

In una recente intervista su The Discourse Podcast, Luc Besson ha affermato che Tarantino avrebbe copiato la sua idea di ritirarsi dopo 10 film. Idea che per altro Besson non ha rispettato il piano visto il suo 21esimo film, DogMan, è uscito pochi mesi fa.

Lucy: Luc Besson presenta il film in conferenza stampa a Locarno 2014

"La cosa divertente è che l'ho detto a Tarantino molto tempo fa", ha detto Besson parlando del ritiro dopo 10 film. "Quindi mi ha copiato. Ero sincero quando l'ho detto, avevo realizzato sei o sette film. Ed è stato un modo per concentrarmi e dire: 'Se ho solo 10 proiettili, devo stare attento con gli ultimi tre'".

Luc Besson ha spiegato che l'idea di darsi un termine era un modo per costringersi a rifiutare offerte lucrative da parte di studi cinematografici che sapeva avrebbero portato a film poco ispirati: "Perché in quel momento, a Hollywood, c'erano molte sirene che venivano da me dicendo, 'Ecco la sceneggiatura', i progetti che mi proponevano non erano male, ma erano sequel - era la macchina di Hollywood. E si proponevano offrendo un sacco di soldi. Io però volevo rimanere me stesso, rimanere puro. Quindi devo trovare un modo per resistere alle sirene. E il modo è stato dire, 'Ne farò 10, quindi se avrò altri due film, non posso farlo. Devo fare qualcosa di più simile a quello che desidero.'"

Quentin Tarantino: "Bastardi senza gloria è diventato un film per colpa di Luc Besson!"

Quando si ritirerà Luc Besson?

Al momento Luc Besson sta girando il suo prossimo lavoro, l'adattamento di Dracula: A Love Tale con Christoph Waltz e Caleb Landry Jones, ma ha anticipato che il suo ritiro potrebbe essere imminente. Il regista ha anticipato che spera di realizzare altri due film dopo quello prima di abbandonare del tutto la regia:

"Forse farò ancora uno o due film perché ho ancora molto da dire. Diciamo che farò tre film e poi mi fermerò. Quindi, dopo "Dracula", ce ne saranno altri due, e dopo non vi disturberò più".