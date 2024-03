Dracula: A Love Tale, al via le riprese del film di Luc Besson sul celebre vampiro con Caleb Landry Jones

L'adattamento del mito di Dracula con Caleb Landry Jones e Christoph Waltz targato Luc Besson è già in fase di lavorazione in Finlandia.

Il mese scorso è stato annunciato che Luc Besson avrebbe diretto un nuovo adattamento di Dracula, con Caleb Landry Jones e Christoph Waltz. L'intramontabile romanzo di Bram Stoker è stato uno dei preferiti dai cineasti da sempre, e adesso Besson ha confermato che non solo è il suo prossimo progetto, ma che ha già iniziato a lavorarci.

Il nuovo film di Dracula che vedrà la star di Dogman Caleb Landry Jones nei panni del Conte vampiro, adatterà la storia classica che segue il principe Vladimir del XV secolo, che maledisse Dio dopo la morte della sua amata moglie e si trasformò in un vampiro. Più tardi, nella Londra del XIX secolo, scoprì la sosia di sua moglie e si condannò inseguendola.

Luc Besson: sono in corso in Finlandia le riprese del suo nuovo film su Dracula

Di recente, Luc Besson ha rivelato a Collider di aver già iniziato le riprese della sua storia gotica in Finlandia, dove la troupe resterà per ben quattro mesi. Il regista ha poi aggiunto di aver intenzione di concentrarsi sugli aspetti romantici del classico dell'orrore spiegando:

"Ho già iniziato a girare. Farò un altro film con Caleb Landry Jones e Christoph Waltz, Dracula. Ho iniziato qualche giorno fa in Lapponia nel nord. Probabilmente finiremo alla fine di luglio . Sono stato attratto dalla storia d'amore. Quando leggi il libro, per me la parte più interessante è quest'uomo che aspetterà secoli e secoli perché vuole rivedere sua moglie. Quindi per me è l'amore supremo storia.".