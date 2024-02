Christoph Waltz e Caleb Landry Jones protagonisti di 'Dracula - A Love Tale', rivisitazione del classico

Luc Besson dirigerà "Dracula - A Love Tale", Caleb Landry Jones e Christoph Waltz saranno i protagonisti della rivisitazione del classico gotico di Bram Stoker. Dopo aver già diretto molti thriller d'azione e alcuni film di fantascienza, Luc Besson è ora pronto ad avventurarsi nei territori del fantasy con uno dei personaggi più famosi del grande schermo. Landry Jones interpreterà Dracula mentre il ruolo di Waltz rimane ancora sconosciuto.

Il regista francese dirigerà un adattamento di Dracula di Bram Stoker, che racconta la storia del principe Vladimir del XV secolo che, dopo la morte dell'amata moglie, maledice Dio e si trasforma in vampiro. In seguito, nella Londra del XIX secolo, scopre il doppelgänger di sua moglie e si autodistrugge inseguendola.

Secondo Variety, Christoph Waltz e Caleb Landry-Jones sono in trattative per recitare nel film, il che riunirebbe Besson con il suo protagonista di DogMan, presentato a Venezia l'anno scorso. Come per "Dogman", la EuropaCorp di Besson è produttrice. Kinology sta parlando con gli acquirenti del progetto all'European Film Market.

Landry Jones e Waltz hanno entrambi ricevuto il premio per la migliore interpretazione maschile a Cannes. Il primo per Nitram di Justin Kurzel. Il secondo per Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino.