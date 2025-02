Luc Besson ha girato in segreto un film durante la pandemia, ecco il trailer di June and John

Il regista francese ha girato segretamente in pieno lockdown col telefonino una storia d'amore con due interpreti poco noti, il risultato nel primo trailer.

Approda in rete a sorpresa il trailer di June and John, pellicola "segreta" girata da Luc Besson durante la pandemia. Variety ha diffuso il trailer in esclusiva svelando i primi dettagli della pellicola sentimentale.

Descritto come una storia d'amore per tutte le età, June and John, racconta l'incontro fatale tra un uomo dall'esistenza monotona e una donna bella e misteriosa. A interpretare i due protagonisti sono gli emergenti Matilda Price e Luke Stanton Eddy.

L'esistenza di John, giovane bloccato in una routine monotona, viene trasformata quando incontra June, una donna vivace e senza paura. Insieme, si imbarcano in un'avventura vorticosa piena di passione, rischio e scoperta di sé: una corsa contro il tempo e la legge che inietta colore, magia e amore nelle loro vite.

Un trailer vivace e scatenato

Il poster di June and John

Nell'energico trailer, che ammicca alle precedenti opere di Luc Besson come Subway, Nikita, Leon e persino Il quinto elemento, ci sono impiegati che sparano pillole, squadre SWAT che abbattono le porte delle stanze di motel, donne armate che compiono rapine in banca camuffate con parrucche colorate, almeno un inseguimento in elicottero e un'auto decappottabile che guida verso il tramonto sotto il sole di Los Angeles.

Girato interamente con un telefonino durante la pandemia, June and John rappresenta un ritorno al basso budget per Besson dopo decenni trascorsi a occuparsi di progetti costosi e infarciti di star. Secondo i produttori, lo vede "ritornare alle sue radici creative, abbracciando un processo di realizzazione cinematografica immediato, intimo e pieno di risorse che ricorda gli inizi della sua carriera, mentre cattura l'ingegno e la passione che hanno definito i suoi inizi come giovane regista e incanala lo spirito della creatività sotto pressione, dando vita a un'esperienza visivamente sbalorditiva ed emotivamente ricca".

June and John è stato prodotto da Virginie Besson-Silla (EuropaCorp) in associazione con Kinology.