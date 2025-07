Low Tide stasera su Rai 4, trama e cast del film: ultimo appuntamento con il ciclo 'Teen Thriller"

Stasera, lunedì 7 luglio alle 21.20, Rai 4 propone in prima serata l'ultimo appuntamento del ciclo Teen Thriller con Low Tide, un crime-drama d'atmosfera diretto e sceneggiato da Kevin McMullin, al suo esordio alla regia. Se siete amanti dei thriller adolescenziali con atmosfere cupe e nostalgiche, il film è un piccolo gioiello indie accolto con successo al Tribeca Film Festiva.

Trama

Ambientato lungo la costa del New Jersey, il film racconta una storia di amicizia, tradimenti e avidità durante una torrida estate. Quando Alan e suo fratello Peter scoprono un sacchetto pieno di monete d'oro antiche nascosto nella casa di un uomo appena deceduto, la tentazione è troppo forte per non cedere.

Inizialmente decisi a custodire il segreto, i due fratelli dovranno però fare i conti con Red e Smitty, amici e complici poco affidabili che scoprono presto la verità. La tensione tra i quattro ragazzi crescerà rapidamente, dando il via a una spirale di sospetti e pericoli che segnerà per sempre la loro estate.

Keean Johnson è Alan

Interpreti e personaggi

Jaeden Martell (It, Knives Out) nel ruolo di Peter

(It, Knives Out) nel ruolo di Peter Keean Johnson (Euphoria, Alita - Angelo della battaglia) è Alan

(Euphoria, Alita - Angelo della battaglia) è Alan Alex Neustaedter (Colony) interpreta Red

(Colony) interpreta Red Daniel Zolghadri (Funny Pages, Tales from the Loop) è Smitty

(Funny Pages, Tales from the Loop) è Smitty Shea Whigham (Boardwalk Empire, Joker) nel ruolo dell'investigatore Kent

(Boardwalk Empire, Joker) nel ruolo dell'investigatore Kent Nicholas Barasch (Riverdale) nel ruolo Polo Shirt

Un racconto di formazione in chiave noir

Distribuito negli Stati Uniti dalla prestigiosa A24e presentato in anteprima al Tribeca Film Festival, Low Tide è stato spesso paragonato a cult come Stand by me - Ricordo di un'estate, ma con una venatura più cupa e minacciosa. Il regista Kevin McMullin costruisce un'atmosfera tesa e malinconica, in cui l'infanzia cede lentamente il passo a un'adolescenza fatta di scelte morali difficili e brutali riti di passaggio.

