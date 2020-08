Lovers Rock di Steve McQueen aprirà il New York Film Festival 2020

Il New York Film Festival 2020 sarà aperto da Lovers Rock, l'episodio della serie Small Axe diretta da Steve McQueen.

Lovers Rock, uno dei film che compongono la serie antologica di Steve McQueen intitolata Small Axe, aprirà il New York Film Festival 2020.

La cinquantottesima edizione dell'evento cinematografico prenderà il via il 25 settembre e sarà composta anche da proiezioni cinema drive-in, opere proposte in streaming e eventi al chiuso solo se sarà permesso dalle autorità della città.

Lovers Rock, che era già stato selezionato per Cannes 2020, racconta una storia d'amore e musica ambientata durante un party blues all'inizio degli anni '80. I protagonisti sono Amarah-Jae St. Aubyn, Michael Ward, Shaniqua Okwok, Kedar Williams-Stirling, Ellis George, Alexander James-Blake, Kadeem Ramsay, Francis Lovehall e Daniel Francis-Swaby.

La sceneggiatura è firmata da Steve McQueen, alla regia di tutti gli episodi di Small Axe, e Courttia Newland.

Nel programma del New York Film Festival ci saranno anche Mangrove, vera storia del gruppo di attivisti chiamato Mangrove 9, che vede nel cast anche Letitia Wright e Malachi Kirby, e Red, White and Blue che racconta la storia del poliziotto Leroy Logan e avrà come protagonista John Boyega.

Dennis Lim, responsabile della programmazione del festival, ha dichiarato che il regista ha raggiunto un nuovo livello di maestria con i film di Small Axe: "Queste sono opere di dramma storico che parlano in modo potente e attuale del mondo contemporaneo in cui si affronta la brutalità della polizia e il razzismo sistemico. Raccontano storie di una lotta esterna e di un conflitto interiore, ma anche di gioia quotidiana".

Steve McQueen aveva parlato di Mangrove e Lovers Rock, che parlano del razzismo nel Regno Unito, dichiarando: "Dedico questi film a George Floyd e a tutte le altre persone di colore che sono state uccise, venendo notate o passando inosservate, a causa di chi sono, negli Stati Uniti, nel Regno Unito e ovunque. 'Se tu sei il grande albero, noi siamo la piccola ascia'. Black lives matter".

Il progetto Small Axe, inizialmente descritto come una serie tv, ora è composto da cinque film che saranno disponibili su BBC e Amazon Prime e ognuno racconterà una storia diversa.

Il titolo Small Axe fa riferimento a un proverbio africano ed è il titolo di una canzone di Bob Marley che sottolinea come ogni singola voce possa alimentare un cambiamento nella società.

Steve McQueen è regista del progetto e ne è sceneggiatore in collaborazione con Alastair Siddons e Courttia Newland, in collaborazione con Alex Wheatle.