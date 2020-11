Small Axe: il nuovo trailer della serie antologica di Steve McQueen su Amazon Prime

Amazon Prime Video ha diffuso un nuovo trailer esteso dedicato a Small Axe, serie di cinque sulla comunità caraibica inglese realizzati da Steve McQueen. I film sono in arrivo sulla piattaforma streaming a partire dal 20 novembre per cinque settimane.

Small Axe rappresenta il debutto televisivo del regista e artista visivo Steve McQueen. La serie racconterà fatti reali che hanno coinvolto la comunità nera distintasi in varie epoche per coraggio e capacità di combattere razzismo e ingiustizie. Nel cast di Small Axe, in arrivo su BBC e Amazon Prime Video il 20 novembre, Letitia Wright, John Boyega, Malachi Kirby, Shaun Parkes, Rochenda Sandall, Alex Jennings, Jack Lowden e Micheal Ward.

Letitia Wright, da Black Panther a Small Axe: "Quando accetto un ruolo deve valerne la pena"

Mangrove sarà il primo episodio in arrivo su Amazon il 20 novembre, il film sarà dedicato agli scontri tra comunità caraibica e polizia inglese che alla fine degli anni '60 si catalizzarono intorno al Mangrove, ristorante etnico di Notting Hill. Seguiranno Lovers Rock il 27 novembre, excursus musicale sulla nascita di un amore e una festa reggae nella notte londinese, Education il 4 dicembre, Alex Wheatle l'11 dicembre e per finire Red, White and Blue.