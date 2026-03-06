Love Me Love Me 2: Prime Video annuncia il sequel tratto dal romanzo di Stefania S

La storia d'amore creata dalla scrittrice Stefania S, in grado di conquistare oltre 25 milioni di lettori su Wattpad e tra le pagine dei libri pubblicati da Sperling & Kupfer, continuerà sugli schermi: Prime Video ha infatti annunciato la produzione di Love Me Love Me 2.

Il successo del primo film ha infatti convinto Prime Video a confermare la realizzazione del nuovo lungometraggio che espanderà l'universo narrativo.

I primi dettagli del sequel targato Amazon

Il film prodotto da Amazon sarà girato in inglese e i protagonisti saranno nuovamente Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva, e Luca Melucci torneranno nei rispettivi ruoli.

Love Me Love Me 2 è il nuovo film Original Prime Video italiano che continuerà la storia iniziata con il primo capitolo, offrendo un nuovo capitolo della saga romantica.

Ecco la prima foto dei protagonisti del sequel:

Love Me Love Me 2: i protagonisti del film

Il nuovo young adult romance sarà diretto da Roger Kumble, co-prodotto da Lotus Production - una società Leone Film Group - e Amazon MGM Studios, con il supporto di WEBTOON Productions, e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo.

Cosa racconta Love Me, Love Me

Il primo film, di cui potete leggere la nostra recensione, svela cosa accade quando, dpo la morte di suo fratello, June (Mia Jenkins) si trasferisce con sua madre, una pittrice, a Milano, dove inizia a frequentare una prestigiosa scuola internazionale popolata da studenti d'élite. Qui conosce Amelia e Brian, due coetanei che la includono fin da subito in un giro di amicizie nel quale la ragazza fa la conoscenza di Will (Luca Melucci), un giovane all'apparenza tranquillo e amante della lettura, e di James (Pepe Barroso), il bello e dannato, che potrebbe nascondere molto più di ciò che mostra.

Come prevedibile, la giovane si ritroverà divisa tra i due ragazzi e la storia riserverà qualche sorpresa.

Gli spettatori, e i lettori, che hanno amato Love Me, Love Me, potranno quindi scoprire in che modo proseguirà il racconto e chi sceglierà June!