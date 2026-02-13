Love me, Love me, intervista al cast: "Abbiamo ascoltato i fan, ma senza farci condizionare"

Nato dall'omonima serie letteraria di successo scritta da Stefania S., Love Me, Love Me arriva sugli schermi grazie a Prime Video. Un'operazione rischiosa, dato il fandom consolidato che ama profondamente i personaggi, ma che punta a ricreare quella stessa affezione anche attraverso un nuovo medium.

Una scena di Love me, Love me

Le vicende seguono i classici canoni dello Young Adult: una ragazza, June, si trasferisce a Milano insieme alla madre pittrice per frequentare una prestigiosa scuola internazionale. Qui incontra Amelia e Brian, due coetanei che la introducono nella loro facoltosa cerchia di amicizie. La protagonista finisce presto per rimanere incastrata in un triangolo amoroso con Will, un ragazzo all'apparenza sensibile ma umorale, e James, il classico bad boy dal quale tenersi alla larga, ma che nasconde molte fragilità. Abbiamo parlato dei personaggi e delle aspettative del pubblico con Pepe Barroso, Mia Jenkins e Luca Melucci, interpreti dei protagonisti, incontrati a Roma in occasione della première del film.

Pepe Barroso, Mia Jenkins e Luca Melucci: il rapporto con i fan

La nostra intervista inizia proprio dal rapporto con i fan e dalle loro aspettative. Pepe Barroso, interprete di James, ha detto di non aver letto alcun commento prima dell'inizio delle riprese: "Non volevo essere troppo condizionato. Ovviamente ci sono state cose delle quali ho parlato con Stefania e Roger [il regista, ndr]. Ci siamo assicurati di inserire alcune caratteristiche che i personaggi richiedevano".

Per Mia Jenkins, invece, le aspettative degli appassionati erano la priorità: "I fan sono stati incredibilmente positivi e accoglienti nei nostri confronti. Amano quei personaggi, sono cresciuti con loro, li conoscono bene e quindi è molto importante per loro sapere che sono stati ritratti su schermo nel modo giusto. Noi possiamo solo sperare di aver fatto del nostro meglio". E per quanto riguarda il rapporto con l'autrice ha affermato: "Come ha detto Pepe, è stato importante lavorare con Stefania".

Mia Jenkins e Luca Melucci sul set

Luca Melucci, invece, prima di immergersi nel ruolo di Will ha letto i commenti e le aspettative del fandom, aiutato anche dal fatto di avere l'italiano come lingua madre: "Ho letto i commenti su TikTok e Instagram; per me è stato più facile perché sono italiano e il fandom è per la maggior parte italiano. Abbiamo fatto il possibile per recuperare tutto il materiale disponibile".

Amicizia e sentimenti autentici in Love Me, Love Me

Abbiamo allora chiesto ai tre attori quale elemento della storia li abbia convinti maggiormente a partecipare al progetto. Luca ha subito affermato che l'amicizia tra il suo personaggio e James è stata determinante: "È comunque una domanda difficile perché puoi immedesimarti con ogni personaggio e nelle tante tematiche: social media, amore, amicizia".

Pepe Barroso nei panni di James

Mia ha invece sottolineato come la storia sia basata su sentimenti autentici e profondamente umani: "Ci sono così tanti strati in ogni personaggio che impari a conoscerli bene. Penso sia questo che ho amato di più della storia". Pepe sembra d'accordo con entrambi i suoi colleghi nell'affermare che il racconto sull'amicizia tra i personaggi sia ciò che lo ha colpito, aggiungendo poi: "Anche la relazione di amore/odio con June penso sia molto interessante".