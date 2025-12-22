Love Again con Céline Dion su Rai 1: trama, cast e curiosità del film di stasera 22 dicembre

Se cercate una serata all'insegna del romanticismo con una colonna sonora spettacolare, l'appuntamento è per stasera, lunedì 22 dicembre alle 21:30. Rai 1 trasmette in prima visione Love Again, un film che promette di scaldare i cuori, segnando un momento storico per i fan della musica pop: l'esordio sul grande schermo della leggendaria Céline Dion.
La trama del film diretto da James C. Strouse.
La storia ruota attorno a Mira, un'illustratrice di libri per bambini che sta attraversando il dolore più grande: la perdita del suo fidanzato in un tragico incidente. Per sentirlo ancora vicino, Mira continua a inviare messaggi d'amore al suo vecchio numero di cellulare. Mira pensa che tutto questo resterà privato ma, in realtà, quel numero non è più chiuso in un cassetto, bensì appartiene a Rob, un giornalista che sta ascoltando ogni nuovo messaggio.
Profondamente toccato da quanto Mira sta raccontando, è incerto sul da farsi, anche se vorrebbe riuscire a conoscere la ragazza. Per fugare ogni dubbio, l'occasione sarà l'incontro con Céline Dion, che Rob dovrà avvicinare per un'intervista. Non potrà fare a meno di confidarsi con lei e chiederle consigli su cosa fare: Céline, esperta in questioni amorose, saprà indicargli la strada giusta da seguire.
Interpreti e personaggi di Love Again
- Priyanka Chopra: Mira Ray
- Sam Heughan: Rob Burns
- Céline Dion: se stessa
- Sofia Barclay: Suzy Ray
- Russell Tovey: Billy Brooks
- Lydia West: Lisa Scott
- Steve Oram: Richard Hughes
- Omid Djalili: Mohsen
- Nick Jonas: Joel
- Celia Imrie: Gina Valentine
- Arinzé Kene: John
- Nisha Chadha: Madre di Mira
- Camille Hatcher: Molly
Curiosità del film di stasera 22 dicembre
-
Oltre a recitare, la cantante ha inciso ben cinque nuovi brani appositamente per la pellicola, che si intrecciano con i suoi più grandi successi storici.
-
Remake internazionale: Il film è il remake della pellicola tedesca MS für Dich, basata sull'omonimo romanzo di Sofie Cramer. Nel film c'è anche un cameo di Nick Jonas.
-
Ironia e realtà: Céline Dion interpreta una versione ironica e saggia di se stessa, dando consigli d'amore basati (nella finzione del film) sulle sue famose canzoni.
Dove vedere Love Again in tv e in streaming
Il film, diretto da James C. Strouse, andrà in onda stasera lunedì 22 dicembre su Rai 1 subito dopo Affari Tuoi. Love Again sarà disponibile anche in diretta streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere la pellicola in qualsiasi momento.