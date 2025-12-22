Love Again con Céline Dion su Rai 1: trama, cast e curiosità del film di stasera 22 dicembre

Se cercate una serata all'insegna del romanticismo con una colonna sonora spettacolare, l'appuntamento è per stasera, lunedì 22 dicembre alle 21:30. Rai 1 trasmette in prima visione Love Again, un film che promette di scaldare i cuori, segnando un momento storico per i fan della musica pop: l'esordio sul grande schermo della leggendaria Céline Dion.

La trama del film diretto da James C. Strouse.

La storia ruota attorno a Mira, un'illustratrice di libri per bambini che sta attraversando il dolore più grande: la perdita del suo fidanzato in un tragico incidente. Per sentirlo ancora vicino, Mira continua a inviare messaggi d'amore al suo vecchio numero di cellulare. Mira pensa che tutto questo resterà privato ma, in realtà, quel numero non è più chiuso in un cassetto, bensì appartiene a Rob, un giornalista che sta ascoltando ogni nuovo messaggio.

Profondamente toccato da quanto Mira sta raccontando, è incerto sul da farsi, anche se vorrebbe riuscire a conoscere la ragazza. Per fugare ogni dubbio, l'occasione sarà l'incontro con Céline Dion, che Rob dovrà avvicinare per un'intervista. Non potrà fare a meno di confidarsi con lei e chiederle consigli su cosa fare: Céline, esperta in questioni amorose, saprà indicargli la strada giusta da seguire.

Love Again: Céline Dion e Sam Heughan in una scena del film

Interpreti e personaggi di Love Again

Priyanka Chopra : Mira Ray

: Mira Ray Sam Heughan : Rob Burns

: Rob Burns Céline Dion : se stessa

: se stessa Sofia Barclay : Suzy Ray

: Suzy Ray Russell Tovey : Billy Brooks

: Billy Brooks Lydia West : Lisa Scott

: Lisa Scott Steve Oram : Richard Hughes

: Richard Hughes Omid Djalili : Mohsen

: Mohsen Nick Jonas : Joel

: Joel Celia Imrie : Gina Valentine

: Gina Valentine Arinzé Kene : John

: John Nisha Chadha : Madre di Mira

: Madre di Mira Camille Hatcher: Molly

Curiosità del film di stasera 22 dicembre

Oltre a recitare, la cantante ha inciso ben cinque nuovi brani appositamente per la pellicola, che si intrecciano con i suoi più grandi successi storici.

Remake internazionale: Il film è il remake della pellicola tedesca MS für Dich , basata sull' omonimo romanzo di Sofie Cramer . Nel film c'è anche un cameo di Nick Jonas.

Ironia e realtà: Céline Dion interpreta una versione ironica e saggia di se stessa, dando consigli d'amore basati (nella finzione del film) sulle sue famose canzoni.

Dove vedere Love Again in tv e in streaming

Il film, diretto da James C. Strouse, andrà in onda stasera lunedì 22 dicembre su Rai 1 subito dopo Affari Tuoi. Love Again sarà disponibile anche in diretta streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere la pellicola in qualsiasi momento.