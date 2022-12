Love Actually: una delle sue star ha confessato di non averlo mai più rivisto per due semplici ragioni

A quanto pare una delle star di Love Actually non ha mai più rivisto il film, nemmeno sotto le feste; quali saranno le sue motivazioni?

Per moltissimi il Natale è sinonimo di Love Actually: questo film è riuscito a superare i limiti del proprio tempo, diventando un vero e proprio cult da vedere e rivedere ogni anno. Eppure una delle sue star ha recentemente affermato di non seguire questa tradizione, ci credereste?

Love Actually: Emma Thompson e Alan Rickman

Nel corso di una recente partecipazione al The Tonight Show con Jimmy Fallon, Emma Thompson ha rivelato di non essere tra chi rivede Love Actually - L'amore davvero ogni anno, dato che le ricorda una pessima esperienza che ha vissuto sul set quando lo ha girato: "No! Sono passati almeno 20 anni! Quando lo rivedo penso solo al fatto di non essere stata pagata molto bene per il progetto, e a quella terribile roulotte con il gabinetto che puzzava troppo. Queste sono le cose che ricordo".

Love Actually, una scena rimossa dal film cambia drasticamente il passato di un personaggio

Uscito nei cinema durante il 2003, e diretto da Richard Curtis, Love Actually racconta un'insieme di storie che arrivano anche ad intrecciarsi fra loro, sotto il periodo di Natale.

Nel suo cast troviamo anche Hugh Grant, Keira Knightley, Colin Firth, Liam Neeson, Alan Rickman, Andrew Lincoln e Martin Freeman.