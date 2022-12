Love Actually, una scena rimossa dal film cambia drasticamente il passato di un personaggio

Divenuta in breve tempo virale una particolare scena eliminata da Love Actually - L'amore davvero che avrebbe cambiato il passato di uno dei protagonisti, il ragazzino Sam.

Love Actually - L'amore davvero, uno dei film natalizi più amati di sempre, conteneva originariamente una scena molto particolare che avrebbe cambiato il passato di uno dei personaggi principali, ovvero Sam (interpretato da Thomas Brodie-Sangster).

Nella scena diffusa in rete si intuisce in maniera molto chiara di come Sam fosse un ginnasta molto preparato. Vediamo infatti il ragazzo, follemente innamorato della compagna di classe Joanna (Olivia Olson), correre in aeroporto per esprimerle i suoi sentimenti. Nella scena eliminata Sam attraversa il gate dei controlli, esegue capriole tra i bagagli e scende da una passerella del secondo piano come se stesse compiendo un numero alle Olimpiadi.

"Nelle bozze originali del film c'erano molte menzioni sul fatto che Sam, il ragazzino, fosse un brillante ginnasta. Lo si vedeva casualmente, quando era molto triste, essere brillante in una palestra, fare una sorta di doppie torsioni e giri e non trarne alcuna gioia. Quando è arrivato all'aeroporto e ha dovuto attraversarlo di corsa, ha messo in gioco la sua abilità ginnica, e questo è un modo molto approssimativo di come sarebbe stato" ha rivelato il regista Richard Curtis parlando della scena eliminata.