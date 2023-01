Love Actually: genitori protestano dopo la proiezione in classe: "Bambini traumatizzati"

Love Actually è finito al centro di una polemica tutta italiana, il film del 2003 di Richard Curtis avrebbe traumatizzato gli alunni di una quinta elementare. I genitori dei bambini sono arrivati al punto di chiedere l'allontanamento dell'insegnante. La psicologa della scuola ha parlato di turbamento di alcuni ragazzi, sottolineando che nessuno di loro è apparso traumatizzato.

L'episodio risale a metà dicembre, poco prima che iniziassero le lunghe festività natalizie della scuola, la città che fa da cornice a questa polemica è Prato. La proiezione di Love Actually - L'amore davvero nella classe è stata divisa dalla maestra, con alle spalle più di vent'anni di insegnamento, in due parti. La prima è stata fatta vedere agli alunni il 7 dicembre, la seconda cinque giorni dopo. Il film, trasmesso anche in prima serata in televisione, è accompagnato dal bollino giallo. Il simbolo segnala che durante la visione della pellicola, per i bambini fino ai 13 anni, è consigliata la presenza di un adulto.

Love Actually: Keria Knightley e Chiwetel Ejofor

La maestra, intervistata da Il Tirreno, ha dato la sua versione della storia: "Ho risposto subito a quella parte dei genitori che protestavano. Ho detto che avevo sbagliato e mi scusavo, ma che era stato fatto tutto in buonafede secondo un programma di educazione sessuale che avevo annunciato agli stessi genitori all'inizio dell'anno. Ho preso un dvd che avevo in casa, e non sapevo niente del bollino giallo".

Particolarmente scioccante, secondo il racconto di alcuni genitori, sarebbe stata la parte in cui John e Judy, interpretati da Martin Freeman e Joanna Page, si incontrano sul set di un film dove posano come controfigure per le scene erotiche.

Secondo il quotidiano toscano, uno dei genitori sostiene che "Ci sono ragazze che sono tornate a casa simulando gesti erotici e altre sconcerie. Quel film ha traumatizzato i bambini". Nel corso di una riunione fra il gruppo dei genitori, l'insegnante e il preside della scuola primaria, la maestra ha continuato a scusarsi: "Anche in quella occasione mi sono scusata. Ho capito di aver fatto un errore, involontario. Seguo i bambini dalla prima elementare, faccio il mio lavoro con impegno e passione che mi è riconosciuto anche da altri genitori di questi bambini".

"Ho ricevuto mail e messaggi di vicinanza da altri genitori - ha sottolineato la maestra - Per conto mio posso continuare a scusarmi, se avessi saputo del bollino non lo avrei fatto. Ma chiedere il mio allontanamento dal lavoro è di un'ingiustizia assoluta. Faccio il lavoro con passione". La psicologa della scuola, che ha parlato con i bambini della classe, ha affermato che la visione del film ha turbato qualcuno di loro, ma nessuno è rimasto traumatizzato da Love Actually - L'amore davvero.