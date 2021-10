Lost in Space 3: il teaser svela la data di uscita su Netflix

Lost in Space 3 ha ora un teaser trailer che svela la data di uscita degli ultimi episodi della serie sci-fi su Netflix: mercoledì 1 dicembre.

Nel video Will Robinson lascia un messaggio in cui spiega che pensava di poter salvare tutti, ma la situazione sembra particolarmente pericolosa. Il filmato mostra infatti esplosioni, distruzione, scontri e molti momenti che metteranno in difficoltà i membri della famiglia Robinson.

L'ultima stagione della serie Lost in Space sarà composta da otto episodi che concluderanno la storia della famiglia Robinson.

Un anno dopo essere rimasti intrappolati su un pianeta misterioso, Judy (Taylor Russell), Penny (Mina Sundwall), Will (Maxwell Jenkins) e il Robot (Brian Steele) devono guidare l'evacuazione, ma non prima che emergano dei segreti che cambieranno per sempre le loro vite. John (Toby Stephens) e Maureen (Molly Parker), con Don (Ignacio Serricchio) al loro fianco, dovranno superare molti ostacoli mentre cercano di riunirsi con i loro figli.

I Robinson dovranno affrontare la sfida emotiva rappresentata dall'essere perduti e quella di essere separati dalle persone che amano, il tutto mentre sono alle prese con la più grande minaccia aliena mai incontrata.

La serie aveva debuttato nell'aprile 2018 ed è prodotta da Legendary Television adattando lo show degli anni '60. La storia è ambientata nel futuro quando la colonizzazione dello spazio è ormai una realtà e la famiglia Robinson fa parte di quelle messe alla prova e selezionate per creare per se stesse una nuova vita in un mondo migliore. Il loro viaggio viene però bruscamente deviato e i Robinson devono formare nuove alleanze e collaborare per sopravvivere in un pericoloso mondo alieno, distante anni luce dalla loro destinazione.

Il cast è composto da Toby Stephens, Molly Parker, Maxwell Jenkins, Mina Sundwall, Taylor Russell, Ignacio Serricchio e Parker Posey.