Lost in Space 3: Netflix annuncia l'ultima stagione della serie

Netflix ha annunciato che Lost in Space 3, in arrivo in streaming nel 2021, concluderà l'epica storia della famiglia Robinson.

Lost in Space 3 concluderà la storia della famiglia Robinson prodotta per Netflix: la piattaforma ha infatti annunciato il rinnovo, sottolineando però che la terza stagione, disponibile nel 2021, sarà l'ultima.

Zack Estrin, produttore esecutivo e showrunner della serie, ha nel frattempo stretto un accordo della durata di più anni che prevede la realizzazione di nuove serie per il servizio di streaming.

La decisione di concludere Lost in Space sembra, comunque, non essere stata complicata: "Fin dall'inizio abbiamo sempre considerato questa particolare storia dei Robinson come una trilogia. Un'epica avventura per la famiglia in tre parti con un chiaro inizio, una parte centrale e un epilogo. Bisogna inoltre notare che, considerando quello che affrontano questi personaggi semplicemente cercando di sopravvivere in ogni episodio, se c'è qualcuno che merita di prendere fiato prima della loro prossima missione si tratta proprio di Will, Penny, Judy, Maureen, John, Don West, il Dottor Smith e il Robot. E, ovviamente, Debbie la gallina".

Estrin ha quindi proseguito sottolineando: "Anche se questo capitolo di Lost in space sta per concludersi, sono entusiasta all'idea di continuare a esplorare nuove storie con i miei amici di Netflix e per tutte le incredibili possibilità che abbiamo di fronte a noi".

More #LostinSpace is coming. The third and final season arrives in 2021 on Netflix. pic.twitter.com/tZw1r5ZOCR — Lost In Space (@lostinspacetv) March 9, 2020

La serie aveva debuttato nell'aprile 2018 ed è prodotta da Legendary Television adattando lo show degli anni '60. La storia è ambientata nel futuro quando la colonizzazione dello spazio è ormai una realtà e la famiglia Robinson fa parte di quelle messe alla prova e selezionate per creare per se stesse una nuova vita in un mondo migliore. Il loro viaggio viene però bruscamente deviato e i Robinson devono formare nuove alleanze e collaborare per sopravvivere in un pericoloso mondo alieno, distante anni luce dalla loro destinazione.

Il cast è composto da Toby Stephens, Molly Parker, Maxwell Jenkins, Mina Sundwall, Taylor Russell, Ignacio Serricchio e Parker Posey.