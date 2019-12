Lost in space 2: il final trailer dei nuovi episodi della serie Netflix

Lost in Space 2, di cui è stato diffuso il final trailer, arriverà sugli schermi di Netflix il 24 dicembre per raccontare nuove spettacolari avventure. Il video mostra infatti i protagonisti alle prese con terrificanti cascate, problemi di vario genere e dubbi personali mentre continua il loro viaggio su pianeti inesplorati e luoghi dell'universo sconosciuti. A rendere complicata la loro situazione ci sarà anche un terrificante mostro e la necessità di proteggersi dai pericoli che li attendono a ogni passo del loro percorso.

La versione originale del trailer finale:

Lo show è la rivisitazione, in chiave drammatica e moderna, dell'omonima serie originale sci-fi degli anni '60. Ambientata in un futuro lontano 30 anni, quando la colonizzazione dello spazio è ormai diventata realtà, il progetto racconta le avventure della famiglia Robinson, selezionata per ricominciare una nuova vita in un mondo migliore. Ma quando i nuovi coloni si ritrovano improvvisamente fuori rotta nel viaggio verso la loro nuova casa, i protagonisti sono costretti a stringere insolite alleanze e a lavorare insieme per sopravvivere in un pericoloso ambiente alieno, lontano anni luce dalla loro destinazione d'origine.

Fanno parte del cast della serie Toby Stephens (Black Sails) e Molly Parker (House of Cards), rispettivamente nel ruolo di John e Maureen Robinson, i genitori della famiglia Robinson. Questi ultimi sono entrambi impegnati nel tentativo di risolvere i loro problemi coniugali, cercando al tempo stesso di mantenere la propria famiglia al sicuro. Taylor Russell (Falling Skies) interpreta Judy Robinson, la sorella maggiore risoluta e sicura di sé, Mina Sundwall (Maggie's Plan) è l'arguta Penny Robinson, e Max Jenkins (Sense8) nel ruolo del curioso e sensibile Will Robinson, il più giovane componente della famiglia, che crea un inspiegabile legame con un robot alieno dalle caratteristiche umane.

Insieme a quello dei Robinson, nella serie incroceremo i destini di due outsider, uniti dalle circostanze e da un reciproco talento per l'inganno. Essi sono la carismatica dottoressa Smith (Parker Posey), una vera manipolatrice, a tratti inquietante, capace di condurre fino alla fine un gioco imperscrutabile e Don West (Ignacio Serricchio), un abile appaltatore, che, sin dall'inizio contrario ad unirsi alla colonia, finirà per atterrare insieme agli altri su un pianeta sperduto.