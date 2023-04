Lost, Harold Perrineau ha cambiato idea sul finale: "Adesso lo apprezzo molto"

In una recente intervista concessa a ComicBook, Harold Perrineau ha confessato di aver cambiato idea sul finale di Lost, che non solo ha diviso i numerosi fan della serie ma anche i suoi interpreti principali.

Inizialmente arrabbiato per come si era conclusa la storia del suo personaggio, Michael, e per il finale dello show nel suo complesso, l'attore ha riconosciuto il tipo di "percorso" che Lost ha creato nelle sue sei stagioni.

"All'epoca ero un po' frustrato per il personaggio, per Michael e per Walt. Ma la cosa a cui penso è che le persone che lo hanno scritto lo apprezzavano davvero. È la stessa cosa che apprezzo di From: si fa un viaggio fantastico e ci si affeziona emotivamente a questo viaggio. Quindi per sei anni c'è stata questa avventura emozionante che è accaduta solo per te e sai che in qualunque modo sarebbe finita, non avrebbe cambiato quello che hai provato durante quegli incredibili sei anni. Quindi la mia posizione è cambiata, perché il finale in sé non è poi così importante, ma il fatto di aver intrapreso questo viaggio sì. Penso che questo sia un modo molto intelligente di considerare il finale di Lost".

A proposito di Lost, è attualmente in lavorazione un documentario sul dietro le quinte della realizzazione della serie ABC.

"Lost ha fatto molto bene alla TV" spiega Mauro De Marco a UltraPop Festival

Il finale di Lost, intitolato "The End", ha davvero diviso i fan nel corso degli anni, poiché molte delle domande dello show sono rimaste senza risposta. Un momento in particolare che ha generato una certa confusione è stato quello in cui è stato rivelato che i flash-sideways erano ambientati nell'aldilà. Questo colpo di scena ha fatto sì che si discutesse se i sopravvissuti di Lost fossero stati morti per tutta la durata della serie. Molti spettatori non hanno particolarmente gradito questa rivelazione.