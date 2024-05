Lost: il cofanetto DVD della serie completa è in sconto su Amazon

Nell'Olimpo delle serie tv che hanno letteralmente cambiato le regole dell'intrattenimento sul piccolo schermo, troviamo sicuramente Lost. Creata da J. J. Abrams, Damon Lindelof e Jeffrey Lieber, e andata in onda dal 22 settembre 2004 al 23 maggio 2010, stiamo parlando di un prodotto seriale che ha fatto scuola a tantissimi altri lavori usciti in contemporanea e successivamente alla sua primissima pubblicazione. L'utilizzo della narrazione, delle immagini e la totale libertà creativa al suo centro hanno ispirato autori in ogni parte del mondo, plasmando un'immaginario mai più dimenticato e ancora oggi citato e ricordato.

Proprio per via di tutte queste ragioni abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare il cofanetto DVD completo di Lost, con tutte le stagioni, in offerta. Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, si può trovare a 67,80€, con uno sconto del 6% sul prezzo più basso recente (72,17€). Se interessati al recupero del cofanetto in questione, o anche soltanto a raccogliere maggiori informazioni sul prodotto, passate dal box che trovate qui sotto.

Lost, una serie iconica

La possibilità di custodire, in casa propria, tutta la serie di Lost è sicuramente da non sottovalutare, specialmente alla luce di quello che questa serie tv ha lasciato negli spettatori che all'epoca la seguivano in televisione, e a tutti gli altri fan successivi. La storia, estremamente sopra le righe e imprevedibile, al centro della serie ha saputo conquistare proprio grazie alla scrittura dei vari protagonisti, e al grande e insondabile mistero di fondo ad alimentare tutti gli sviluppi principali.

Il bello di Lost risiede sia nella sua imprevedibilità creativa, che nel peso che da sempre continua ad avere nel panorama dell'intrattenimento passato e contemporaneo. Non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare un cofanetto del genere su Amazon.