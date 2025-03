L'orto americano: una clip esclusiva anticipa le atmosfere dell'horror di Pupi Avati, al cinema dal 6 marzo

Rivelazioni da incubo nel procedimento penale anticipato dalla clip esclusiva del ritorno all'horror di Pupi Avati, in sala dal 6 marzo con 01 Distribution.

Una storia d'altri tempi che mette i brividi e lega Italia e America è quella narrata da Pupi Avati ne L'orto americano, ritorno all'horror per il regista de La casa dalle finestre che ridono.

Una storia familiare che abbraccia generazioni e che tocca temi come fedeltà, malattia mentale, violenza e segreti taciuti per decenni e decenni per la pellicola diretta dal regista bolognese anticipata da una clip esclusiva che anticipa le atmosfere sottilmente inquietanti.

Interpretato da Filippo Scotti, Roberto De Francesco, Armando De Ceccon, Chiara Caselli, Rita Tushingham, Massimo Bonetti, Morena Gentile, Mildred Gustafsson e Romano Reggiani, L'orto americano è una produzione Duea Film, Minerva Pictures con Rai Cinema, prodotto da Antonio Avati, Gianluca Curti e Santo Versace. Il film arriverà al cinema il 6 marzo con 01 Distribution.

Di cosa parla L'orto americano

Una scena del film

Al centro della storia troviamo un giovane aspirante scrittore che si innamora perdutamente di un'infermiera dell'esercito americano incontrata a una volta sola a Bologna durante la Liberazione. L'anno successivo l'uomo si trasferisce negli Stati Uniti, nel cuore del Mid West, e ben presto scoprire che la sua anziana vicina di casa, madre dell'infermiera di cui si era invaghito, piange la misteriosa scomparsa della figlia. Il giovane intraprende così la ricerca della ragazza, che lo trascinerà in un incubo sempre più oscuro, fino a un sorprendente epilogo in Italia.