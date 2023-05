Loro chi?, su Prime Video in streaming da oggi

Loro chi?, l'avvincente film con Marco Giallini ed Edoardo Leo, arriva in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 15 maggio 2023 per tutti gli utenti registrati.

Edoardo Leo e Marco Giallini sono i mattatori della commedia Loro chi? che li vede nei ruoli di David e Marcello. Il primo è un giovane di 36 anni che non ha altra ambizione che conquistare la stima del suo capo e ottenere una promozione (oltre che un adeguato aumento di stipendio), il secondo invece è un abile truffatore che, con l'aiuto di due avvenenti complici, cambierà tutti i piani di David e gli farà perdere tutto: fidanzata, casa e lavoro.

Loro Chi?: Marco Giallini ed Edoardo Leo in una scena del film

A quel punto David, per rifarsi, dovrà imparare l'arte della truffa proprio dall'uomo che l'ha messo nei guai. Loro chi? viene descritto come "una storia che ha i colori e sapori della commedia, i ritmi del giallo e la fantasia di inganni multipli. E dove niente, probabilmente, è come sembra". Diretto da Francesco Miccichè e Fabio Bonifacci, il film vede nel cast anche Maurizio Casagrande e Ivano Marescotti ed è arrivato nelle sale italiane il 19 novembre 2015, distribuito da Warner Bros. Italia.