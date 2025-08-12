Lorenzo Spolverato, la nuova fiamma Ilaria punta ai reality: provini per Grande Fratello e Uomini e Donne

Negli ultimi giorni si sono rincorse numerose indiscrezioni che sembrano convergere verso un'unica direzione: Lorenzo Spolverato del Grande Fratello avrebbe definitivamente archiviato la sua storia con Shaila Gatta e starebbe frequentando con una certa assiduità una nuova ragazza. Il suo nome è Ilaria e, nelle ultime ore, sono emersi nuovi particolari sulla sua identità.

Le segnalazioni sul flirt tra Ilaria e Lorenzo Spolverato

Le prime voci sul possibile flirt erano state lanciate da Lorenzo Pugnaloni, che aveva parlato di una frequentazione tra l'ex gieffino e la misteriosa Ilaria. A confermare il rumor è intervenuta anche Deianira Marzano, influencer molto seguita nel mondo del gossip. Sul suo profilo Instagram, Deianira ha pubblicato due foto: una di Lorenzo e una di Ilaria, entrambe scattate nello stesso bagno di una camera in un resort di lusso in Sicilia.

Un dettaglio che non è sfuggito ai fan più attenti, i quali hanno subito collegato la coincidenza a una probabile vacanza di coppia. A rafforzare l'ipotesi, un altro particolare: Ilaria indossava un cappello che, a detta di molti, sarebbe stato acquistato in Africa durante l'ultimo viaggio del modello milanese.

Ilaria e Lorenzo nelle storie di Deianira Marzano

I tentativi di entrare nel mondo dello spettacolo

Ma chi è davvero Ilaria? In molti non la conoscono, ma secondo segnalazioni arrivate a Deianira Marzano, la ragazza avrebbe più volte tentato di entrare nel mondo dello spettacolo. In passato, ha cercato di partecipare a due dei programmi televisivi più seguiti: Uomini e Donne di Maria De Filippi e il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini. I casting, però, non sono andati a buon fine.

I possibili progetti futuri di Ilaria in TV

Ora che il suo nome è finito sotto i riflettori grazie alla presunta frequentazione con Lorenzo, le cose potrebbero cambiare. C'è chi ipotizza che Ilaria possa nuovamente l'ingresso nel reality più famoso d'Italia, magari nella nuova edizione del Grande Fratello di Simona Ventura, che, secondo Pier Silvio Berlusconi, aprirà le porte solo a volti inediti.

Proprio questo requisito potrebbe giocare a suo favore, dal momento che lei non ha mai preso parte ad altri programmi televisivi. Tra coincidenze, foto sospette e dettagli che alimentano il dibattito, la curiosità intorno a questa presunta storia cresce giorno dopo giorno. Sarà davvero amore o soltanto una semplice amicizia?