Lorenzo Spolverato dal Grande Fratello a Il Paradiso delle Signore? L’indiscrezione

Un avvistamento negli studi Rai accende le voci: l'ex gieffino entrerà davvero nel cast della soap? Ecco cosa sappiamo e chi sono le new entry ufficiali.

Lorenzo Spolverato, uno dei protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello, una volta spenti i riflettori della Casa più spiata d'Italia è rimasto al centro dell'attenzione mediatica, complice anche la fine della sua relazione con Shaila Gatta. Secondo alcune indiscrezioni circolate sui social, l'ex gieffino sarebbe stato avvistato negli studi de Il Paradiso delle Signore, la celebre soap di Rai 1 pronta a tornare a settembre 2025 con la sua decima stagione.

Lorenzo Spolverato avvistato negli studi Rai: il rumor che accende i fan

A lanciare il rumor è stata Deianira Marzano, che ha riportato la segnalazione di una follower: "Ieri mattina Lorenzo era negli studi de Il Paradiso delle Signore. Tempo fa studiava un copione, dicono che sarà uno dei protagonisti". Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte della produzione Rai, e l'indiscrezione va quindi presa con le pinze.

Dal Grande Fratello alla fiction: realtà o semplice suggestione?

È bene ricordare che Lorenzo, pur avendo esperienza nel mondo della moda e delle passerelle, non risulta aver frequentato scuole di recitazione né aver partecipato in passato a progetti di fiction. Per questo, la sua eventuale presenza nella soap potrebbe essere legata a un ruolo minore o a una semplice comparsa, piuttosto che a un personaggio fisso.

Elia Marangon interpreta Ettore Marchesi

Solitamente, i nuovi ingressi nel cast vengono annunciati con anticipo, ma non è escluso che la produzione possa riservare sorprese più avanti nella stagione. Per ora resta solo un gossip, che ha comunque acceso la curiosità dei fan.

Le new entry ufficiali della stagione 10 della fiction di Rai 1

Quel che è certo è che nella decima stagione di Il Paradiso delle Signore arriveranno diversi nuovi volti già annunciati. Tra questi ci sono i fratelli Ettore e Greta Marchesi (interpretati da Elia Marangon e Valentina Ghelfi), destinati a introdurre innovazione e nuove sfide nel mondo della moda. Spazio anche a Fulvio Rinaldi (Simone Montedoro), un ex imprenditore che ora lavora come magazziniere e che approderà al Paradiso con un passato personale complesso. Al suo fianco arriverà la figlia Caterina Rinaldi (Iuliana Calcatinci), pronta a entrare a far parte delle Veneri, le storiche commesse del grande magazzino.