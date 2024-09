Grande Fratello, Lorenzo Spolverato sull’amore tossico “Non voglio vedere la mia ragazza felice”

Lunedì scorso è iniziata la diciottesima stagione del Grande Fratello. Dopo la seconda puntata, andata in onda giovedì 19 settembre, nella casa più spiata d'Italia si trovano 17 concorrenti, sui 22 annunciati da Alfonso Signorini. Negli ultimi giorni, alcune dichiarazioni di Lorenzo Spolverato hanno provocato un acceso dibattito sui social.

Lorenzo Spolverato: tra gelosia e amore tossico

Questa nuova edizione del programma di Canale 5 mantiene la stessa formula della scorsa stagione, con un mix di concorrenti Vip e personaggi comuni, noti anche come Nip, che nella maggior parte dei casi sono volti sconosciuti. Tra questi c'è Lorenzo Spolverato, un modello milanese di 28 anni che aspira a entrare nel mondo dello spettacolo e ha già girato alcuni spot televisivi.

In questi giorni, il neo gieffino è sotto l'attenta osservazione degli spettatori che seguono il programma su Mediaset Extra e lo commentano sui social. Nelle prime ore, Lorenzo ha legato molto con Shaila Gatta, ma i rapporti si sono leggermente raffreddati quando Spolverato ha fatto una sorta di scenata di gelosia nei confronti dell'ex velina, per il suo comportamento "intimo" con alcuni coinquilini.

Shaila e Lorenzo nella piscina della Casa

"Sono geloso, mi dà fastidio quando fai massaggi o parli in modo intimo con gli altri," ha dichiarato Lorenzo, spiegando che in passato ha avuto ex fidanzate che gli hanno permesso di essere possessivo. Shaila ha risposto: "Io sono così, abbraccio e scherzo con tutti, anche fuori dalla casa. Se fossi fidanzata, sarebbe diverso, ma non lo sono."

Oggi, nel giardino della Casa, mentre Iago Garcia parlava dell'amore e della sua concezione del rapporto con una ragazza, Lorenzo gli ha chiesto: "Perché l'amore tossico non è amore?". Tutti i presenti gli hanno risposto di no. Spolverato ha ammesso di non essere molto maturo su questi argomenti, aggiungendo: "Io la mia ex non la volevo vedere tanto felice, vi dico la verità."