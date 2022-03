Lorella Cuccarini: “Ho seguito molte diete sbagliate, il benessere non è questione di taglia”

Lorella Cuccarini ha spiegato ad un giornalista del Corrriere di aver seguito regimi dannosi in passato: 'Le diete punitive non vanno bene, il benessere non è questione di taglia'.

Lorella Cuccarini, durante un'intervista pubblicata da Il Corriere della Sera, ha rivelato di essere stata vittima di una serie di diete sbagliate che ha seguito più volte nel corso degli anni al fine di dimagrire in fretta.

"Nel tempo ho seguito diversi regimi alimentari, a volte sbagliando. Ricordo in particolare l'iperproteica: all'epoca andava di moda. Tornassi indietro, la eviterei: può essere dannosa, soprattutto se a base di sola carne", ha spiegato la Cuccarini. "L'obiettivo è spesso quello di entrare nei costumi di scena, magari scegliendo scorciatoie senza considerare che il benessere è una questione di testa, non di taglia. Una dieta ben fatta non dovrebbe essere escludente, né punitiva, ma una abitudine a mangiare in maniera bilanciata a lungo."

"Sarà anche una questione di geni, sono molto simile a mia nonna in questo senso, ma la verità è che mi alleno tutti i giorni e presto attenzione a quel che metto in tavola. Ieri come oggi. D'altra parte, dopo i quaranta lo sgarro si paga di più", ha aggiunto la celebre conduttrice italiana.

Lorella Cuccarini ha parlato anche del tumore che l'ha costretta a farsi asportare la tiroide causando delle imprevedibili oscillazioni di peso: "Ne sono uscita grazie a cure mirate. L'alimentazione ha contribuito, non poco, a rimettermi in sesto. Mi sono ritrovata con determinazione. E lo sguardo fisso sui valori che contano, come quello della convivialità che era lì, andava solo riguadagnata".