Lorella Cuccarini abbandona Amici? Svelata la verità sul futuro della showgirl

Lorella Cuccarini è senza dubbio uno dei volti più noti della televisione italiana, sin dai suoi esordi la ex showgirl è stata in grado di incantare gli spettatori con il suo inguaribile charme e la sua grinta. Ecco che quindi, anche la più piccola informazione su una come lei diventa di fondamentale importanza per i media.

L'addio di Lorella Cuccarini ad Amici è realtà?

Ultimo esempio di questo è una voce, molto insistente, che sta girando nelle ultime ore e che riguarda proprio la coach di Amici. Secondo quanto riportato delle indiscrezioni, infatti, il destino della nota conduttrice sarebbe già segnato ed il motivo sarebbe un nuovo programma che le verrà affidato dalla Rai prossimamente, e che avrà luogo proprio nella fascia più ambita: la prima serata.

Tuttavia, proprio sulla questione che si starebbe facendo sempre più pressante, è intervenuta la stessa Lorella Cuccarini con un video decisamente esplicativo sulla sua attuale situazione all'interno del noto programma tv. Osservando il video infatti si può vedere come quest'ultima, inquadrando il suo cellulare che riporta la notizia in questione, assume un'espressione di disappunto. In questo senso, senza nemmeno aprire bocca, la ex showgirl fa intendere come non ci sia niente di vero e che lei è e ad ora resterà all'interno di Amici.