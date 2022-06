Amici 22, Lorella Cuccarini confermata come coach

Lorella Cuccarini ha confermato che nella prossima edizione di Amici tornerà ancora come coach, probabilmente nella categoria canto

Lorella Cuccarini è stata confermata come coach per Amici 22: la showgirl, tornerà quasi sicuramente nella categoria canto. La rivelazione è arrivata dalla stessa Cuccarini nel corso di un'intervista a Leggo: Lorella, nella prossima stagione, si dividerà tra teatro e televisione.

Dopo alcuni anni di assenza Lorella Cuccarini si riaffaccia nel mondo del teatro nel genere che maggiormente le piace, ovvero il musical, la showgirl torna ad interpretare Madre Gothel nel musical Rapunzel, ruolo che ha già portato sulle scene nel biennio 2014/2016. Nonostante gli impegni teatrali, la Cuccarini non abbandonerà la scuola di amici "Nessun problema. Tenevo a tornare a teatro, dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto sentivo il bisogno del contatto con il pubblico. Ho concordato la cosa con il programma, ovviamente".

Lorella, dopo aver speso delle belle parole per la De Filippi - "Con Maria si lavora benissimo, ammiro la sua capacità di creare programmi anche molto diversi tra loro. E poi, è una persona che sa davvero ascoltare gli altri, qualità rara" -, ha confermato la sua presenza nel talent dove dovrebbe riprendere il ruolo avuto nell'ultima stagione: "proseguirò come coach e quasi sicuramente per il Canto".

Pochi giorni fa, Il Messaggero ha scritto che [Michele Bravi è stato scelto dalla De Filippi come nuovo coach di canto] (https://movieplayer.it/news/amici-22-michele-bravi-nuovo-professore-di-canto_113876/ "Amici 22, Michele Bravi nuovo professore di canto?"). Dopo la conferma di Cuccarini, e fatto salvo il ruolo di 'intoccabile' di Rudy Zerbi, dovrebbe essere Anna Pettinelli, come anticipato anche dal quotidiano romano, a dire addio al programma.