Lorella Cuccarini positiva al Covid-19, previsto il collegamento da casa per Amici

Lorella Cuccarini è risultata positiva all'ultimo tampone per il Covid-19: la showgirl è asintomatica e domani sarà in collegamento da casa con Amici dove da quest'anno è la nuova insegnante di danza del talent show di Maria De Filippi.

La lista di personaggi del mondo dello spettacolo positivi al Covid-19 si allunga, dopo Gianluca Ginoble e Maurizio Battista oggi tocca a Lorella Cuccarini. L'ex showgirl da quest'anno ha affiancato Alessandra Celentano come insegnate di ballo nel talent show di Maria De Filippi. Nella registrazione della puntata che andrà in onda domani pomeriggio Lorella era assente in studio ma si è collegata da casa dove ha spiegato che è asintomatica e potrà tornare in studio solo quando il tampone risulterà negativo.

Lorella Cuccarini non ha detto come ha contratto il virus ne se altri membri della sua famiglia sono risultati positivi. La Cuccarini non ha aggiornato la sua pagina d'Instagram dove non compare nessun accenno al Covid-19, Lorella invece usò il social netwrok per annunciare ai fan che si era unita alla squadra dei maestri di Amici: "La chiamata di Maria è arrivata come una carezza... ⁣- scrisse lo scorso novembre - sono molto felice di festeggiare con 'Amici' i miei 35 anni di professione. Sarà un'occasione per restituire a tanti giovani la fortuna che ho avuto nella mia vita".

Come abbiamo detto precedentemente sono sempre di più gli artisti che hanno contratto il virus in questa seconda ondata da Carlo Contt a Gerry Scotti a Christian De Sica, fino a Iva Zanicchi, Ornella Vanoni, Marracash, Nina Zilli e numerosi calciatori del massimo campionato di calcio italiano.