Chi sono le sorelle di Loredana Bertè, Mia Martini, Leda e Olivia Bertè

Leda e Olivia Bertè, oltre all'indimenticabile Mia Martini, scomparsa tragicamente nel 1995, sono le due sorelle ancora in vita di Loredana Bertè. Le sorelle sono rispettivamente la più grande e la più piccola e sono sempre rimaste lontane dai riflettori a differenza delle due celebri cantanti.

Leda, nata nel 1945, è un'informatica e nel corso della sua carriera ha lavorato per il CED, Il Centro Elettronico di Documentazione della Corte di Cassazione, ed è stata delegata nazionale per l'Anipa, Associazione Nazionale Informatici Pubblica Amministrazione. La sorella maggiore della Bertè vive a Roma e dal primo matrimonio ha avuto la figlia Alessandra, mentre dalle seconde nozze ha avuto altre due figlie femmine.

Olivia, nata nel 1958, è la più piccola delle sorelle e a differenza di Loredana e Leda ha sempre sostenuto che le accuse sulle presunte molestie del padre nei confronti di Mimì fossero false, puntando il dito specialmente contro Loredana, colpevole di aver infangato la memoria di suo papà.

Dopo soltanto sei mesi dalla nascita di Olivia i genitori di Loredana Bertè si sono separati e, a questo proposito, la più piccola delle sorelle ha raccontato: "Quando i miei si separarono avevo solamente 6 mesi, quindi non sono in grado di ricordare, dovrei parlare di cose che mi sono state raccontate, ma di sicuro i racconti di Loredana sono molto confusi. Luoghi e date non corrispondono assolutamente".