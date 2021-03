Loredana Bertè e Mia Martini: il rapporto tra le due sorelle tra scontri e rimpianti

Loredana Bertè stasera sarà ospite della serata inaugurale del Festival di Sanremo 2021: la cantante è la sorella della rimpianta Mia Martini con cui ha avuto un rapporto segnato da alti e bassi.

Renato Zero con Loredana Bertè

Loredana Bertè e Mia Martini sono due delle voci più belle della musica italiana. Le due sorelle hanno iniziato la carriera insieme e con loro c'era Renato Zero con cui si esibivano nei vari locali che li accoglievano, un modo per farsi conoscere al pubblico in un mondo senza talent show televisivi. Due interpreti diversi, Mia più dolce, Loredana più grintosa, entrambe scappavano da un'infanzia difficile e da un padre padrone di cui Loredana ha parlato a Verissimo lo scorso novembre.

"Le violenze fra le mura domestiche sono le più frequenti, di cui nessuno parla - ha raccontato nella trasmissione di Silvia Toffanin - avevo cinque anni e mi sono salvata. Mio padre, un padre padrone, prendeva di mira mia madre. Alla nascita della quarta figlia femmina si è defilato, perché lui odiava le donne, comprese le sue stesse figlie". Loredana è scappata di casa e il padre lo ha rivisto solo ai funerali di Mia Martini, quarant'anni dopo.

Sanremo 1993 - Mia Martini e Loredana Bertè

Mia Martini è morta nel 1995 in circostanze tragiche: la cantante di Minuetto aveva 48 anni fu trovata priva di vita nel suo appartamento dalla polizia, messa in allarme dal manager che non riusciva a contattarla da due giorni. L'autopsia disposta dalla Procura di Busto Arsizio stabilì che la morte era dovuta ad arresto cardiaco da overdose di cocaina, molti però sospettano che Mia si sia suicidata.

Loredana Bertè ha sempre detto che la sorella amava la vita e che mai se la sarebbe tolta. A Verissimo ha confessato "Provo una sofferenza continua, mi sento in colpa. Con Mimì è morta una parte di me. Quando sono sul palco la sento dentro e do tutto". La cantante di E la luna bussò è stata la consulente di Monica Rametta nella sceneggiatura di Io sono Mia il film TV biografico basato sulla vita della Martini.

Il rapporto tra Loredana Bertè e Mia Martini era costellato da numerosi scontri, conseguenza di due caratteri molto forti ed in parte diversi, come il loro modo di cantare. Loredana parlando della sorella ha detto "Io sono sempre stata super gelosa di lei. I primi tempi per lei ero una zavorra, poi lei ha capito e anche io e il nostro rapporto è stato bellissimo". Loredana e Mia Martini sono nate entrambe il 20 settembre, quel giorno, ogni anno, la Bertè mette due sigarette davanti alla loro foto insieme e dice "Mimì questa è la tua sigaretta", e le augura buon compleanno.