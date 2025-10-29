This is Me, stasera su Canale 5: Gerry Scotti, Loredana Bertè e gli altri ospiti dell’ultima puntata

Stasera, mercoledì 29 ottobre, This Is Me chiude la sua trilogia in prima serata su Canale 5 con un parterre d'eccezione per l'ultima puntata, che mette insieme icone della tv, campioni dello sport e voci simbolo della musica italiana. Silvia Toffanin guida il racconto con il tono confidenziale che ha segnato le prime due puntate: storie, ricordi e performance si intrecciano in un mosaico capace di parlare a generazioni diverse. E non manca la promessa di qualche sorpresa costruita ad arte.

Il primo nome di spicco? Quel Gerry Scotti che ha reso La ruota della fortuna di nuovo un cult televisivo. Ma oltre a lui sono tanti gli ospiti che sfileranno su Canale 5 questa sera.

This is Me, lo show di Silvia Toffanin: cosa aspettarci dall'ultima puntata

This is Me, Silvia Toffanin

Nelle prime due puntate il format ha alternato confessioni in poltrona, momenti musicali dal vivo e incursioni leggere. La chiave è stata la stessa, ovvero far emergere il lato "dietro le quinte" dei protagonisti quello che non sempre e non tutti mostrano, tra aneddoti e svolte di carriera, senza però rinunciare al ritmo dell'intrattenimento. Un'impronta che il finale di questa sera riprende e alza di un giro, puntando nuovamente sul fattore nostalgia e su incontri inediti tra mondi diversi.

Il salotto di Toffanin accoglie infatti Gerry Scotti, volto storico di Mediaset, e con lui ci sarà Samira Lui: i fan de La ruota della fortuna sperano quindi in un cameo del gioco in versione "prime time" (si parla di un momento speciale guidato da Scotti, ipotesi che circola con insistenza).

Capitolo sport: la notte del Mondiale 2006 rivive con Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro e Alessandro Del Piero, pronti a riannodare ricordi e simboli di un'Italia unita da una vittoria epocale che è rimasta nel cuore di tutti. Spazio anche al nuoto con Federica Pellegrini, che ripercorrerà traguardi e nuove sfide personali e lavorative.

Gli altri ospiti e le anticipazioni della puntata del 29 ottobre di This is Me

Immancabile anche il fronte musicale che vede tornare sul palco l'energia di Loredana Bertè, affiancata dal tenore pop Alberto Urso. Non solo, da Silvia Toffanin arriva Il Volo (autori, tra le altre cose, della colonna sonora di Màkari) e due evergreen della musica leggera italiana come Al Bano e Fiorella Mannoia, garanzia di successo. A smorzare i toni, l'imitatore Vincenzo De Lucia, presenza fissa pronta a giocare con la stessa padrona di casa.

Dove vedere l'ultima puntata

This Is Me va in onda questa sera su Canale 5 dalle 21.40 circa. La puntata è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Per chi ha seguito le prime due serate, il gran finale promette un mix calibrato di memoria, leggerezza e spettacolo: l'ultimo tassello di un esperimento che ha riportato il varietà classico in una cornice contemporanea.