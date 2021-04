L’ora più bella: da oggi su RaiPlay in prima visione il film con Gemma Arterton e Sam Claflin

Disponibile da oggi su RaiPlay, in prima visione, L'ora più bella, film in costume diretto da Lone Scherfig, con protagonisti Sam Claflin e Gemma Arterton.

Arriva oggi su RaiPlay, in prima visione, L'ora più bella, dramma in costume diretto nel 2016 da Lone Scherfig, con protagonisti Sam Claflin e Gemma Arterton.

Tratto dal romanzo "Their Finest Hour and a Half" di Lissa Evans, questo film è il primo di una serie di esclusive in prima visione che RaiPlay proporrà da questo sabato 10 aprile.

L'esercito britannico è impegnato nella tragica battaglia di Dunkerque, durante la seconda guerra mondiale. In una Londra devastata dai bombardamenti, Catrin Cole (Gemma Arterton) cerca un lavoro che le permetta di vivere. Nel rispondere ad un annuncio per un posto da segretaria, si ritrova assunta come sceneggiatrice per dare un tocco femminile ad un film di propaganda. Senza perdere troppo tempo, Catrin mostra il suo talento nella scrittura e con passione e tenacia segue le direttive della produzione, inserendo nella pellicola "chiacchiere e smancerie".

L'obiettivo è quello di risollevare, con contenuti leggeri e spensierati, l'animo ferito di una nazione in ginocchio, tra palazzi distrutti e soldati impegnati al fronte.

Catrin però si accorgerà quasi subito quanto sia difficile farsi strada in un mondo fortemente maschilista, con grossi pregiudizi di genere sia in ambito culturale che intellettuale. Ma sarà proprio un uomo, il produttore e coautore Tom Buckley (Sam Claflin), a rendersi conto del suo reale valore. Riusciranno, tra gli impedimenti della guerra in corso ed i capricci degli attori, a portare a termine il film?

Oltre a Gemma Arterton e Sam Claflin, nel cast sono presenti anche Bill Nighy, Helen McCrory e Eddie Marsan.