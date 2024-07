Longlegs: il final trailer anticipa dei momenti terrificanti del film con Nicolas Cage

Il 12 luglio arriverà nei cinema americani Longlegs, un film horror con star Nicolas Cage di cui è stato diffuso il final trailer.

Il video, che riporta anche le opinioni dei critici, spiega che la giovane protagonista dovrà fare i conti con un serial killer attivo da decenni.

Un final trailer da brividi

Il filmato promozionale condiviso da NEON mostra alcune delle terrificanti sequenze che hanno spaventato e conquistato i critici americani, anticipando visioni terrificanti, morti e tantissima tensione.

La sinossi ufficiale di Longlegs rivela che al centro della trama ci sarà l'agente dell'FBI Lee Harker (Maika Monroe), una nuova recluta che deve occuparsi del caso irrisolto legato a uno sfuggente serial killer (Nicolas Cage). Mentre il caso prende delle svolte complicate, facendo emergere degli indizi legati al mondo dell'occulto, Harker scopre un legame personale con lo spietato killer e deve compiere una corsa contro il tempo per fermarlo prima che uccida un'altra famiglia innocente.

Nicolas Cage stupisce tutti, la critica entusiasta di Longlegs: "Il miglior horror del 2024"

Per ora la produzione ha cercato di mantenere il più possibile segreto il look del killer interpretato dall'attore premio Oscar, sostenendo in più occasioni che il momento in cui verrà rivelato sarà essenziale per far vivere agli spettatori la giusta esperienza nelle sale e mantenere alta la tensione nel corso della visione.

Cage aveva sottolineato: "Dimenticate il cinema che salta in aria; potrebbe saltare in aria l'intera città, anzi il Paese, forse addirittura il mondo. Cambierà la vostra realtà. Le porte della vostra percezione si apriranno e la vostra vita non sarà più la stessa".

Nel cast, oltre a Nicolas Cage e Maika Monroe, ci sono anche Blair Underwood e Alicia Witt.

Osgood Perkins ha firmato la regia e la sceneggiatura del progetto, prodotto da C2 Motion Picture Group e Saturn Films.