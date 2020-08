Ewan McGregor motociclista nella serie Long Way Up, a settembre su Apple TV+

Ewan McGregor porterà la sua passione per la motocicletta sul piccolo schermo nella serie Long Way Up, il nuovo show che sarà disponibile su Apple TV+.

La star del cinema Ewan McGregor ha sempre avuto la passione per le motociclette e ora, finalmente, potrà mostrarla al mondo con la serie tv Long Way Up, che Apple TV+ presenterà in anteprima il prossimo 18 settembre, con nuovi episodi ogni settimana.

Long Way Up segue Ewan McGregor e il suo amico Charley Boorman nel loro viaggio a bordo delle Harley-Davidsons, per circa 13.000 miglia attraverso il Centro e il Sud America in paesi come Argentina, Cile, Bolivia, Perù, Ecuador, Colombia e Messico. La serie sarà il sequel delle precedenti avventure motociclistiche di Ewan McGregor con il suo amico Charley, raccontate già in Long Way Round e Long Way Down, trasmesse rispettivamente sulle reti britanniche Sky One e BBC Two a metà degli anni 2000.

Long Way Up vedrà i due migliori amici attraversare l'Argentina, il Cile, la Bolivia, il Perù, l'Ecuador e poi la Colombia, l'America centrale e il Messico. Coprendo 13.000 miglia in 100 giorni attraverso 16 valichi di frontiera e 13 paesi, partendo dalla città di Ushuaia sulla punta del Sud America, McGregor e Boorman viaggiano attraverso paesaggi meno inflazionati del Sud e del Centro America usando una tecnologia all'avanguardia sul retro del loro prototipo elettrico di Harley-Davidson, per contribuire alla sostenibilità del pianeta.

