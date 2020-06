Star Wars, Ewan McGregor: "Con la serie su Obi-Wan mi divertirò più che con i prequel"

Ewan McGregor non vede l'ora di tornare nei panni di Obi-Wan Kenobi per una nuova serie di Disney +, commentando che si divertirà con questa serie più di Star Wars.

Ewan McGregor tornerà a vestire i panni del cavaliere Jedi Obi-Wan Kenobi in una nuova serie tv per Disney+, l'attore scozzese confessa che pensa di divertirsi molto di più a girare questo show rispetto alla trilogia prequel.

In un'intervista a ACE Universe, Ewan McGregor ha rivelato che lo show su Obi-Wan Kenobi utilizzerà la stessa tecnologia di ripresa usata per The Mandalorian. Confrontando questo metodo con lo stile della trilogia prequel di Star Wars, in cui sono stati usati i "green screen", McGregor esclama: "Mi divertirò molto di più così".

Purtroppo, Ewan McGregor non ha potuto rivelare molto di più sulla serie per ora che dovrebbe vedere il suo Obi-Wan invecchiato e più simile alla rappresentazione classica del maestro jediche la gente si aspetta di ritrovare. Non sappiamo quale sarà il suo aspetto finale, ma sarebbe molto affascinante vedere che tipo di vita condurrà Obi-Wan mentre si prende cura di Luke.

Per ora, non è stata fissata alcuna data di uscita per la serie, si sa soltanto che la produzione dovrebbe riprendere il prossimo anno e pare che Disney gli abbia dato la massima priorità. Nell'attesa, in autunno dovrebbe approdare su Disney+ la seconda stagione di The Mandalorian.