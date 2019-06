L'ombra dello scorpione: i primi dettagli sul cast della serie

Il cast della serie tv L'ombra dello scorpione comincia a prender forma, almeno stando alle prime indiscrezioni sul nuovo show tratto dal popolare romanzo di Stephen King che CBS All Access sta adattando nuovamente per il piccolo schermo.

The Stand (questo il titolo originale sia del libro che della serie tv) sarà scritta da Ben Cavell e Josh Boone - che ne curerà anche la regia - e potrebbe avere come protagonista James Marsden, ammirato in questi anni in Westworld e, più di recente, in Dead to Me - Amiche per la morte. Dovrebbe toccare a lui il ruolo di Stu Redman, un ex militare immune al virus e ritenuto una preziosa risorsa dal governo per la creazione di un vaccino con il suo sangue. Nel miniserie omonima andata in onda su ABC nel 1994 è stato Gary Sinise a interpretare il protagonista.

Dovrebbe essere quasi fatta anche per Amber Heard (Aquaman), che dovrebbe interpretare Nadine Cross, insegnante in una scuola privata che è convinta di avere un destino unico al fianco di Randall Flagg, un demonio con poteri soprannaturali.

Dovremmo ritrovare anche il premio Oscar Whoopi Goldberg nei panni di Mother Abigail, l'anziana veggente immune al virus e a capo del gruppo di sopravvissuti. Nella miniserie del 1994 la vecchia Abigail Freemantle era stata interpretata da Ruby Dee.

Un altro premio Oscar, Greg Kinnear, dovrebbe aggiungersi al cast ancora in via di conferma per interpretare Glen Bateman, un professore che si accompagna a Stu Redman nel suo viaggio per raggiungere la vecchia Mother Abigail. Dovrebbero essere chiuse presto anche le trattative per Odessa Young, nel ruolo di Frannie Goldsmith, una donna incinta che finisce con l'innamorarsi di Stu, così come per Henry Zaga (The New Mutants) in quello di un giovane sordo-muto che porta una benda sull'occhio per quasi tutto il libro.

La storia di The Stand è ambientata in un mondo decimato dalla peste e alle prese con una lotta tra il bene e il male. Il destino dell'umanità è nelle mani di Madre Abagail, una donna di 108 anni, e di pochi sopravvissuti. I loro peggiori incubi sono legati a un uomo con un sorriso letale e degli incredibili poteri: Randall Flagg.