LOL - Pazza del mio migliore amico: Miley Cyrus protagonista del film in onda stasera su La5

Miley Cyrus protagonista assoluta stasera su La5 in prima serata con LOL - Pazza del mio migliore amico, commedia sentimentale teen diretta nel 2012 da Lisa Azuelos, remake americano del film LOL - Il tempo dell'amore, diretto nel 2008 dalla stessa Azuelos, con protagoniste Christa Théret e Sophie Marceau.

LOL - Pazza del mio migliore amico: Miley Cyrus e Demi Moore in una scena del film

L'anno scolastico è appena iniziato e Lola (Miley Cyrus) ha il cuore infranto, a causa del suo fidanzato. Nonostante questo però, resta sorpresa dal suo migliore amico Kyle (Douglas Booth), che svela di provare per lei molto più di un semplice affetto amichevole... Ma la situazione rischia di farsi complicata tra amiche in rotta e drammi della gelosia adolescenziali.

Al tempo stesso, quando Anne (Demi Moore), la madre di Lola, legge il suo diario, si rende conto che la ragazza le somiglia più di quanto entrambe vogliano ammettere, e anche per questo dovrebbero provare a comunicare di più, soprattutto ora che, con un matrimonio al capolinea, il sostegno di Lola è più importante che mai.

Quando un film si può definire un fallimento? Anche quando non riesce, per esempio, a recuperare attraverso la vendita di biglietti il costo della produzione. Ed è proprio questo il caso di LOL - Pazza del mio migliore amico, che, a fronte di 11 milioni spesi, ne ha incassati 10 al botteghino, e non nei soli Stati Uniti.