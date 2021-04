LOL chi ride è fuori, Elio: “tutti i partecipanti sono stati scelti con una logica”

Si deve ancora sapere chi vincerà la prima stagione di LOL chi ride è fuori, ma ci sono già diversi sketch comici che hanno conquistato il pubblico: tra questi, ci sono gli sketch di Elio, che è stato uno dei partecipanti e ha rilasciato un'intervista, raccontando l'esperienza dello show dal suo punto di vista.

Elio è già uno dei partecipanti dello show di Amazon Prime video di cui si parla di più sui social: molti fan condividono meme e gif che lo "ritraggono" nei panni della Monna Lisa. In un'intervista per GQ, l'attore ha ammesso che, secondo lui, tutti gli attori in questa prima stagione di LOL chi ride è fuori, sono stati scelti con una logica precisa:

"Quando ero lì, mi sono accorto che tutti gli attori presenti, erano stati scelti con una logica", ha raccontato Elio. "Ci siamo tutti integrati perfettamente e ho ammirato anche il lavoro che facevano gli altri: era un triplo sforzo, non dovevo ridere io, dovevo far ridere gli altri e volevo ammirare anche lo sforzo degli altri di far ridere".

Mentre Elio rilasciava questa intervista, era insieme ad altri due concorrenti dello show, Frank Matano e Angelo Pintus, i quali non hanno perso occasione di far ridere (ancora una volta) Elio mentre parlava.

Tra l'altro, secondo Matano, Elio è stato uno tra i comici più divertenti e che l'ha messo più in difficoltà durante il programma: "mi ha fatto troppo ridere la comicità di Elio", ha dichiarato Matano sempre nell'intervista per GQ. "Ha un modo di far ridere "alienante" e mi ha colpito la sua capacità di ascoltare gli altri e inserirsi, è sempre stato molto coinvolto in quello che facevano gli altri. Vero, Elio?"

Anche sul suo profilo Twitter, Matano ha continuato a sostenere la sua posizione nei confronti di Elio: