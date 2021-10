Miriam Leone: Elio e le Storie Tese risponde sul “bullismo” per le sopracciglia grosse

Miriam Leone si racconta, Elio di Elio e le Storie Tese risponde: il bullismo per le sopracciglia folte, le prese in giro... e i Miriam?

L'attrice ed ex Miss Italia Miriam Leone ha raccontato di come al liceo la prendessero in giro per le sopracciglia folte, e di come per questo venisse chiamata Elio e Le Storie Tese. Elio in persona, adesso, le ha risposto, commentando la vicenda.

Stefano Belisari in arte Elio, leader del celebre gruppo italiano, ha risposto "in pieno stile Elio" alle recenti dichiarazioni rilasciate dall'ex reginetta di bellezza Miriam Leone durante un'intervista con il Corriere della Sera in occasione del suo ultimo film, Marylin ha gli occhi neri.

"La gente mi vede bella e non riesco a capire. Non sono mai contenta del mio aspetto" si chiede Leone, dopo aver raccontato un aneddoto risalente alle scuole superiori riguardante le sue sopracciglia folte "Al liceo mi dicevano che ero Elio delle Storie Tese"

"Oggi è divertente perché ho un'età. Ma perché me la dovrei prendere se sui social mi insulta, per dire, Giuseppino88? La facilità nel criticare il prossimo sono chiacchiere da bar che valgono zero. Le cose cambiano nei giovanissimi, vedo un'accettazione importante della diversità. Ci ho messo una vita ad accettare la mia faccia" continua poi saggiamente l'attrice.

Ma ovviamente, come tutto di questi tempi, ci ha messo pochissimo la storia ad attirare attenzione e arrivare alle orecchie del cantautore, che il solito senso dell'umorismo che lo contraddistingue, ha commentato su facebook con un semplice quanto divertente: "Miriam Leone: 'Io bullizzata per le mie sopracciglia: mi chiamavano Elio e le Storie Tese' E cosa dovremmo dire noi, che venivamo chiamati 'i Miriam'?".

Ora immaginatevi che aspetto potrebbero avere questi Miriam...