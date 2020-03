Loki: Richard E. Grant nel cast della serie Marvel in arrivo su Disney+

Loki, la serie prodotta per Disney+, avrà anche Richard E. Grant tra i membri del cast impegnato nelle riprese in queste settimane.

Il ruolo affidato all'attore, già entrato nel mondo dei fumetti in occasione del film Logan in cui ha interpretato il Dottor Zander Rice, è ovviamente avvolto nel mistero. La produzione si è infatti limitata a confermare la presenza tra gli interpreti di Richard E. Grant.

Loki avrà come star Tom Hiddleston e racconterà quello che accade dopo che il villain del Marvel Cinematic Universe è fuggito con una delle Gemme dell'Infinito durante gli eventi mostrati in Avengers: Endgame.

Nel cast ci sono anche Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw e Sophia de Martino. Michael Walrdron sarà autore e produttore dello show, mentre Kate Herron saràè la regista di tutti gli episodi, oltre a essere coinvolta come produttrice esecutiva.

I sei episodi della miniserie Loki approderanno su Disney+ a inizio 2021.