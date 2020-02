Loki: Kang il Conquistatore esordirà nella serie Disney+?

Loki, il prossimo show Marvel in arrivo su Disney+ con Tom Hiddleston, potrebbe far entrare nel MCU Kang il Conquistatore come nuovo villain.

Kang il Conquistatore potrebbe essere il nuovo villain di Loki, la serie Marvel in arrivo su Disney+. Lo show con protagonista Tom Hiddleston vedrà il Dio dell'Inganno tornare nei panni della sua versione 2012, ai tempi del primo Avengers. Il suo personaggio poi ha preso una piccola svolta subito prima della sua uccisione in Avengers: Infinity War, per poi ritornare in Avengers: Endgame quando è riuscito a trovare una via di fuga durante la missione 'viaggio nel tempo' degli Avengers.

La versione bad di Loki sarà protagonista dell'omonimo show di Disney+, dove userà il Tesseract, o Cubo cosmico, per girare la storia a suo vantaggio. I fan sono stati momentaneamente saziati con qualche immagine e un breve spot durante lo scorso Super Bowl. Ma tra le novità più interessanti, pare che siamo venuti a conoscenza di un nuovo villain nel Marvel Cinematic Universe. Secondo il portale Screen Rant, Loki introdurrà Kang Il Conquistatore, un viaggiatore del tempo che viene a contatto con la Time Variance Authority in diverse occasioni: il suo vero nome è Nathaniel Richards ed è comparso per la prima volta in un fumetto del 1963, quando trovò uno strumento per il viaggio nel tempo, si teletrasportò nell'Antico Egitto diventando un Faraone e venendo sconfitto dai Fantastici Quattro.

Nel fumetto, Kang crea diverse linee temporali e diverse versioni di se stesso, tra cui una di queste Iron Lad diventerà un suo acerrimo nemico negli Young Avengers (nel MCU questo ruolo si dice che potrebbe essere ricoperto da Harley Keener, comparso silenziosamente in Iron Man 3 e al funerale di Avengers: Endgame). Con l'acquisizione della Fox da parte della Disney, si è già detto che X-Men e Fantastici Quattro avranno a che fare col MCU, quindi potrebbe anche rivelarsi un gustoso mezzo per inserire tutti questi amatissimi supereroi sul piccolo e, magari, anche grande schermo.

Ecco la sinossi ufficiale di Loki: "In Loki, il villain mercuriale riesuma il proprio ruolo di Dio dell'Inganno in una nuova serie ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Kate Herron dirige e Michael Waldron è il capo sceneggiatore. Il debutto su Disney+ nel 2021."