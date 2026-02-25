La forza di una donna, anticipazioni 26 febbraio: Nisan e Doruk furiosi con Arif

Dopo la morte improvvisa di Sarp La forza di una donna è entrata in una fase ancora più delicata e intensa. Nella puntata in onda giovedì 26 febbraio alle 16.00 su Canale 5, Bahar prova a rimettere insieme i pezzi della sua vita, ma il passato si insinua nei pensieri dei suoi figli e nei sensi di colpa di chi le sta accanto. E mentre qualcuno cerca di manipolare la verità, qualcun altro inizia a osservare Bahar con uno sguardo nuovo e inatteso. Le anticipazioni della dizi turca.

La forza di una donna: dove eravamo rimasti

La scomparsa di Sarp ha lasciato un vuoto difficile da colmare. A tre mesi dal funerale, Bahar ripensa a quel giorno come a una ferita ancora aperta, un momento che ha segnato definitivamente lei e i piccoli Nisan e Doruk. Nonostante il dolore, la donna ha tentato di mantenere una promessa fatta al marito: portare i bambini in campeggio, realizzando un sogno che Sarp desiderava condividere con loro. Al suo posto, però, c'era Enver, presenza affettuosa ma inevitabilmente diversa.

Intanto, Arif è uscito dal carcere pagando un prezzo altissimo. Per saldare il debito con Talat ha dovuto rinunciare al suo bar. Il suo ritorno nel quartiere non è stato semplice. La scoperta che Yusuf affitta ad ore l'appartamento che era di Sarp lo manda su tutte le furie, riaccendendo vecchi rancori familiari.

Sul fronte di Ceyda, la situazione resta turbolenta. Dopo aver respinto con decisione l'ennesimo tentativo di Yusuf di riavvicinarsi a lei - arrivando a lanciare i suoi vestiti dalla finestra - la donna continua a lavorare per la scrittrice Fazilet, nonostante l'atteggiamento spesso sprezzante della padrona di casa. E mentre Enver convive con la presenza costante, quasi ossessiva, di un'immaginaria Hatice, Bahar cerca faticosamente una nuova normalità.

Anticipazioni del nuovo episodio della dizi

Nella puntata di giovedì 26 febbraio, le tensioni esplodono soprattutto tra i più piccoli. Nisan e Doruk, influenzati dalle parole di Sirin, si convincono che la morte di Sarp e Hatice sia in qualche modo legata ad Arif. Un'idea che li porta a guardarlo con rabbia e diffidenza, mettendo Bahar in una posizione dolorosa: proteggere i figli o difendere l'uomo che, nonostante tutto, continua a esserle vicino.

La manipolazione di Sirin si insinua così in un equilibrio già fragilissimo, dimostrando quanto sia facile ferire chi sta ancora elaborando un lutto. Arif, dal canto suo, si trova a fare i conti non solo con i propri errori, ma anche con un'accusa che rischia di isolarlo definitivamente.

Parallelamente, la signora Fazilet mostra un interesse sempre più marcato per Bahar. La scrittrice, in crisi creativa, sembra intravedere nella vita della giovane vedova una storia potente, autentica, capace forse di restituirle l'ispirazione perduta. Ma dietro questa curiosità si nasconde solo ambizione letteraria o sta nascendo un legame più profondo?

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.40 su Canale 5, ed è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. La puntata del 26 febbraio promette emozioni forti, tra accuse, sensi di colpa e nuovi equilibri tutti da costruire.