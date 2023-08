Lockout stasera su Rai 4: trama e cast del thriller di fantascienza prodotto da Luc Besson

Stasera 25 agosto 2023 su Rai 4, in prima serata, alle 21:20 va in onda Lockout, un film che unisce l'esperienza di Luc Besson, produttore e autore del soggetto, con l'estro visionario dei registi James Mather e Stephen St. Leger. La sceneggiatura è stata scritta a sei mani dai due registi e da Luc Besson. Le musiche sono di Alexandre Azaria. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Lockout: Trama

Un uomo rimane coinvolto in una cospirazione e viene arrestato come spia antiamericana. Al criminale viene offerta una possibilità di salvezza. Se riuscirà ad aiutare la figlia del presidente rapita e segregata in una stazione spaziale orbitante a cinquanta miglia di distanza dalla Terra riuscirà a ottenere la libertà. Nella prigione in questione sono detenuti 500 dei più pericolosi criminali della Terra che vengono tenuti sedati, ma che all'improvviso potrebbero risvegliarsi.

Curiosità

Lockout è stato distribuito in Italia il 25 Luglio 2012 da Warner Bros. Italia

Lockout è stato spesso paragonato al film 1997: Fuga da New York diretto da John Carpenter nel 1981. Entrambi i film presentano una premessa simile in cui un personaggio deve infiltrarsi in una struttura prigioniera di massima sicurezza per salvare un ostaggio importante.

Nel luglio del 2016, la corte di appello di Parigi ha stabilito che Luc Besson doveva pagare più di 450.000 euro per il plagio di 1997: Fuga da New York. Il tribunale sentenziò che Lockout fosse una copia non dichiarata del film di John Carpenter.

La distribuzione del film ha subito alcuni ritardi. Inizialmente doveva uscire nel 2011, ma è stata posticipata al 2012. Anche il titolo è stato cambiato da 'MS One: Maximum Security' a 'Lockout'.

In una scena, il protagonista cita Harry Houdini, che Guy Pearce ha interpretato in un altro film

Interpreti e personaggi

Critica e trailer

Lockout è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 37% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 48 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.0 su 10