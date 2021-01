Locked Down: il trailer del film con Anne Hathaway girato durante la pandemia

Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor sono i protagonisti di Locked Down, il film girato da Doug Liman durante la pandemia di cui è stato diffuso il trailer.

Locked Down è il film realizzato da Doug Liman durante la pandemia e il trailer regala le prime sequenze del progetto che debutterà su HBO Max il 14 gennaio.

Il video regala a qualche sequenza del lungometraggio che racconta la storia di una coppia che sta lasciandosi ed è costretta a vivere ancora nella stessa casa per colpa del virus, mostrando anche situazioni molto comuni come i supermercati che rimangono senza carta igenica, fino a una svolta inaspettata che potrebbe cambiare totalmente le loro vite.

La trama ufficiale di Locked Down anticipa: Proprio quando decidono di separarsi, Linda (Anne Hathaway) e Paxton (Chiwetel Ejiofor), scoprono che la vita ha altri progetti, rimanendo bloccati in casa per colpa del lockdown. Convivere diventa una sfida, ma grazie alla poesia e molto vino, i due si riavvicineranno nel modo più sorprendente.

Il film diretto da Doug Liman è stato scritto da Steven Knight e nel cast ci sono anche Stephen Merchant, Mindy Kaling, Lucy Boynton, Dulé Hill, Jazmyn Simon, Ben Stiller e Ben Kingsley.

Le riprese si sono svolte a Londra, seguendo i protocolli anti-COVID, da settembre a ottobre. Anne Hathaway aveva parlato della situazione sottolineando quanto il cast e la troupe si siano impegnati per assicurare la sicurezza di tutte le persone che hanno lavorato al progetto.