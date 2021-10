Locke & Key 2: il nuovo trailer degli episodi inediti introduce un villain

Locke & Key 2 arriverà sugli schermi di Netflix il 22 ottobre e il nuovo trailer regala molte anticipazioni.

Nel video si vede infatti Nina, la madre dei giovani protagonisti, rendersi conto che qualcosa di strano sta avvenendo nella casa in cui si sono trasferiti dopo la morte del marito. I suoi figli, inoltre, non sanno che il demone Dodge ha preso il possesso di Gabe, con cui la giovane Kinsey potrebbe avere una storia d'amore, mentre emergono nuovi pericoli e vengono forgiate delle altre chiavi.

Nel cast delle puntate inedite di Locke & Key ci saranno i protagonisti Emilia Jones, Connor Jessup, Jackson Robert Scott e Darby Stanchfield. Tra i nuovi arrivi anche l'attore Kevin Durand che avrà la parte di un temibile villain, il capitano Frederick Gideon.

Tra gli interpreti della serie anche Petrice Jones, Bill Heck, Thomas Mitchell Barnett, Coby Bird, Jesse Camacho, Asha Bromfield, Hallea Jones, Aaron Ashmore, Liyuo Abere e Brendan Hines.

Lo show è stato scritto da Aaron Eli Coleite e Meredith Averill, in collaborazione con Hill e Carlton Cuse. La serie, inizialmente ideata per Hulu, segue quanto accade a tre fratelli dopo il sanguinoso omicidio del padre, evento drammatico che li obbliga a trasferirsi nella casa dei loro antenati in Massachusetts, scoprendo che la residenza ha delle chiavi magiche che permettono di avere incredibili poteri e capacità. Un demone vuole entrare in possesso di quegli oggetti magici e non si fermerà di fronte a nulla pur di ottenerli. La seconda stagione di Locke & Key debutterà venerdì 22 ottobre su Netflix.