Locarno 2023: al regista de La marcia dei pinguini Luc Jacquet il Locarno Kids Award la Mobiliare

Il Locarno Film Festival 2023 annuncia il primo premiato della sua 76esima edizione, in programma dal 2 al 12 agosto 2023): Luc Jacquet. L'autore de La La marcia dei pinguini (2005), Oscar al miglior documentario nel 2006, sarà in Piazza Grande nella serata del 7 agosto per ricevere il Locarno Kids Award la Mobiliare, dedicato alle personalità capaci di avvicinare il cinema ai più piccoli. Una selezione delle sue opere sarà proposta nel corso dell'edizione.

Wallpaper del documentario La marcia dei pinguini

Con il suo sguardo, in grado di raccontare la prospettiva animale e vegetale inoltrandosi tra i ghiacci dell'Antartide o nel folto di foreste vicine e lontane, Luc Jacquet ha fatto del grande schermo un varco verso i misteri della natura. Amante delle sfide impossibili, il biologo e cineasta francese con i suoi documentari naturalistici - La marcia dei pinguini, visto da più di 25 milioni di spettatori in tutto il mondo, Once Upon a Forest (2013), Ice and the Sky (2015), La marcia dei pinguini - Il richiamo (2017) - e la sua incursione nella finzione, La volpe e la bambina (2007), è da oltre vent'anni impegnato in un'opera di sensibilizzazione collettiva a favore della protezione del pianeta e delle sue specie.

Il Locarno Kids Award la Mobiliare, premio del Locarno Film Festival destinato alle personalità che portano i più piccoli alla scoperta della settima arte, celebrerà quindi il regista per la sua capacità di trasmettere un potente messaggio ecologista anche alle generazioni più giovani.

Ice and the Sky: il regista Luc Jacquet sul set del documentario

Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival, dichiara: "Luc Jacquet è un autore che nel suo lavoro ha saputo intrecciare magistralmente l'incanto dell'osservazione e la poesia del racconto portando il nostro sguardo a scoprire dimensioni della vita mai esplorate. Trasformando il documentario in avventura epica e intimista ha avvicinato alla narrazione per immagini nuove generazioni di spettatori portandoli a impegnarsi per la salvaguardia della vita in tutte le sue forme."

Oltre alla premiazione di lunedì 7 agosto in Piazza Grande, l'omaggio al regista prevede la proiezione durante Locarno76 de La marcia dei pinguini. Jacquet incontrerà inoltre il pubblico del Festival, durante una conversazione al Forum @Spazio Cinema prevista per martedì 8 agosto alle 13:30, e gli spettatori più giovani in un ulteriore momento di scambio e di condivisione dedicato.

Il premio Locarno Kids Award la Mobiliare è stato istituito nel 2021 e nelle precedenti edizioni è stato assegnato a Mamoru Hosoda (2021) e a Gitanjali Rao (2022).