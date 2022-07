Locarno 2022: il Leopard Club Award a Daisy Edgar-Jones, protagonista de La ragazza della palude

Sarà la star di Normal People (2020), l'attrice britannica Daisy Edgar-Jones, a ricevere il Leopard Club Award al 75esimo Locarno Film Festival (3 - 13 agosto 2022). La premiazione si svolgerà nella serata di venerdì 5 agosto in Piazza Grande e sarà seguita, nei giorni successivi, dalla proiezione di Pond Life (2018) di Bill Buckhurst.

on la sua presenza magnetica e i suoi sottili non detti, ha saputo far emozionare le platee globali nella serie Normal People, tratta dall'omonimo romanzo di Sally Rooney. È così che Daisy Edgar-Jones si è affermata come una delle attrici più luminose della sua generazione, con un avvenire che la vedrà splendere sempre di più anche sul grande schermo, come dimostra l'ultimo titolo che la vede protagonista, La ragazza della palude (Olivia Newman, 2022), proiettato in Piazza Grande la sera della premiazione. Il Leopard Club Award, che prende il nome dall'associazione ufficiale di sostegno al Festival presieduta da Rolando Benedick, renderà omaggio a questa interprete e alla sua capacità di incarnare il futuro, tanto attraverso i suoi personaggi, quanto con il suo percorso, in cui si intrecciano cinema e nuove forme di narrazione audiovisiva.

"Daisy Edgar-Jones è una delle attrici più promettenti in attività. Il suo talento, formatosi sulle scene teatrali, si è esercitato fra televisione e cinema riuscendo a trovare un modo di trattenere l'attenzione del pubblico più giovane, entrando dolcemente nelle sue articolazioni immaginarie. Un talento che saprà riservare ancora molte sorprese e per il Locarno Film Festival una sonda lanciata nel futuro" ha dichiarato il direttore Giona A. Nazzaro.

Venerdì 5 agosto il premio verrà consegnato a Daisy Edgar-Jones nella cornice di Piazza Grande. Il 6 agosto, alle 19.00 al PalaCinema, verrà proposto il titolo che ha segnato l'esordio di Edgar-Jones sul grande schermo:

Pond Life, Bill Buckhurst - Gran Bretagna - 2018