Andrew Garfield e Daisy Edgar-Jones saranno le star di Voyagers, film su Carl Sagan e Ann Druyan

Andrew Garfield e Daisy Edgar-Jones avranno la parte dei protagonisti di Voyagers, il nuovo film diretto da Sebastián Lelio.

Il progetto, che sarà prodotto da Ben Browning per FilmNation Entertainment, racconterà quindi una storia d'amore ambientata nel 1977.

La storia raccontata in Voyagers

Voyagers segue quanto accaduto nel periodo in cui la NASA stava preparandosi a lanciare le prime sonde interstellari. Un team guidato da Carl Sagan, astronomo e autore di Contact, era impegnato a creare un messaggio, chiamato Golden Record, da inviare grazie alla nuova tecnologia. Il progetto era di comunicare con le possibili civiltà aliene con musica, parole e immagini. Quella che era iniziata come una corsa contro il tempo è però poi diventata una storia d'amore tra Sagan, interpretato da Andrew Garfield, e la regista Ann Druyan, parte affidata a Daisy Edgar-Jones. La coppia, insieme, ha scritto la serie Cosmos, andata in onda su PBS. Sagan è poi morto nel 1996.

Le dichiarazioni

Lelio ha dichiarato: "Essendo stato un bambino di nove anni cresciuto durante la dittatura in Cile, la serie televisiva Cosmos di Carl Sagan e Ann Druyan ha avuto su di me un impatto profondo, dando vita al mio interesse per le domande e i misteri più grandi della vita. Realizzare un film sul Golden Record e, al suo interno, della storia d'amore tra Carl e Ann è un sogno che diventa realtà. Sono elettrizzato che Andrew Garfield e Daisy Edgar-Jones saranno al centro di questa epica storia romantica ambientata sull sfondo infinito dello spazio e del tempo".

Il regista tornerà quindi sul set dopo aver realizzato Il prodigio, con star Florence Pugh.

Andrew e Daisy hanno già recitato insieme in occasione della serie In nome del cielo.

Druyan, che sarà coinvolta come produttrice, ha spiegato: "Immaginate di innamorarvi follemente e realmente di uno dei più grandi esseri umani che abbiano mai vissuto, il tutto mentre state creando un messaggio complesso su ciò che significa essere viv i, un golden record legato alla prima nave spaziale impegnata in un viaggio interstellare lanciata dalla nostra specie, destinata a spostarsi per la Via Lattea molto dopo che la Terra smetterà di esistere. Ci vuole un film per portare in vita quell'esperienza mitica, quella storia d'amore cosmica. Dopo alcuni anni trascorsi a cercare, penso che siano stati trovati esattamente i colleghi e gli artisti giusti per catturarne la magia".