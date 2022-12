Daisy Edgar-Jones sarà protagonista di Beautiful, diretto da Lisa Cholodenko, con il ruolo di Carole King

Daisy Edgar-Jones interpreterà Carole King nel film tratto dal musical Beautiful, un progetto prodotto dalla Sony.

Lo studio ha già collaborato con l'attrice in occasione di La ragazza della palude, un adattamento dell'omonimo romanzo.

Lisa Cholodenko sarà la regista di Beautiful, che ha firmato la sceneggiatura in collaborazione con Stuart Blumberg. Nel team della produzione ci saranno inoltre Tom Hanks e Gary Goetzman, in collaborazione con Paul Blake che si è occupato della realizzazione dello spettacolo teatrale.

Carole King ha dichiarato: "Daisy Edgar-Jones ha uno spirito e un'energia che ho riconosciuto come la mia quando ero più giovane. Lei è un talento incredibile e so che farà un'interpretazione grandiosa".

Sony ha ottenuto i diritti per usare le canzoni di Carole King e degli altri artisti coinvolti nello show che è andato in scena a Broadway per cinque anni, facendo conquistare a Jessie Mueller un prestigioso Tony Award.

Nel musical sono stati utilizzati brani come One Fine Day, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, I Feel the Earth Move e You've Got a Friend.

Daisy Edgar-Jones ha recitato recentemente anche nel film Fresh e nella serie Under the Banner of Heaven.